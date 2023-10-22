شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتوعية بالتأتأة.. طرق التعامل مع التلعثم عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث التأتأة لدى العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات، ومع ذلك، عندما لا يختفي هذا مع مرور الوقت، وتشعر الأمهات بالقلق، وبمناسبة اليوم العالمى للتوعية بالتلعثم نتعرف في هذا التقرير على طرق علاج التأتأة عند الأطفال، بحسب موقع "Health shot".

أسباب التأتأة عند الأطفال

السبب الدقيق لحدوث التأتأة غير معروف حتى الآن، حيث إن معدل نمو العقل أسرع من الجسم ما يؤدي إلى الصراع، ويريد الطفل التعبير كثيرًا ولكن جسده ليس مستعدًا بعد لتحمل الضغط وهذا يحدث لبعض الوقت لدى جميع الأطفال، لكن فقط عندما لا يختفي التلعثم تصبح مشكلة، كما أن هناك أبحاثًا تشير إلى أسباب وراثية أيضًا للتلعثم.

وبينما لا أحد يعرف سبب حدوث التلعثم، إلا أنه قد تكون هناك بعض الأسباب التي تساهم في حدوث التأتأة عند الأطفال، وتشمل الأسباب ما يلى:

ضغط الأهل على الطفل من أجل التحدث وضغط الأقران والتنمر من بين الأسباب التي تجعل الطفل يتلعثم.الوراثة والتاريخ العائلي للتلعثم واضطرابات النطق واللغة التي يمر بها الطفل يمكن أن يشكل أيضًا أسبابًا لبدء التأتأة.قد تكون هناك أسباب عصبية تتبع حادثًا مؤسفًا للسكتة الدماغية أو صدمة الرأس أو إصابة الدماغ وهنا لا يكون الدماغ قادراً على التنسيق مع المناطق المطلوبة لكي يتكلم الطفل، وبالتالي قد يبدأ بالتلعثم.

في أي عمر يتلعثم الأطفال؟

على الرغم من أن الأطفال لا يجيدون التحدث بطلاقة، إلا أنهم قد يتلعثمون عندما تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى أربع سنوات ولكن عندما لا يختفي هذا، فهذا هو الوقت الذي يجب أن تشعر فيه بالقلق.

ليس هناك عمر محدد لحدوث التأتأة وهناك بالغون ليس لديهم تاريخ للتلعثم في مرحلة الطفولة، وقد يبدأون بالتلعثم.

ومع ذلك فإن مصطلح "التلعثم" يعتبر طبيعيا في الأعمار التي تتراوح بين 3-4 سنوات، لكن عندما لا يختفي هذا، يُعرف بأنه تلعثم أو يشار إلى الشخص على أنه متلعثم.

وبحسب المعهد الوطنى للصمم واضطرابات التواصل الأخرى بالهند أن التأتأة تحدث على الأرجح بين سن 2 و 6 سنوات، حيث يقوم الأطفال بتطوير مهاراتهم اللغوية خلال هذا الوقت، كما أن عدد الأولاد الذين يتلعثمون يزيد بثلاث إلى أربع مرات عن عدد البنات.

هل يمكن للتأتأة أن تختفي مع مرور الوقت من تلقاء نفسها؟

قال المعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى بالهند، في بحثه، أن 75% من الأطفال الذين يبدأون بالتلعثم في سن أصغر، قادرون على التغلب على هذا مع تقدمهم في السن. أما الـ 25% الباقية، فيواجهون تحدي التأتأة مدى الحياة.

علاج التأتأة عند الأطفال

-تحدث ببطء: كان التحدث ببطء أحد الخطوات الأساسية لتأسيس الكلام بطلاقة عند الطفل، التحدث ببطء يعطي الوقت للجسم ليتوافق مع العقل.

-النقر عند كل كلمة: إن إخبار كلمة لكل نقرة إصبع أو لمسة يد سيساعد في الحفاظ على وتيرة التحدث.

-تقنيات الاسترخاء: سيساعد الاسترخاء باستخدام التنفس العميق على تخفيف الضغط ويساعدك على الهدوء في المواقف العصيبة.