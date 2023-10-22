حددي شكل اردافك وتعرفي على كيفية التخلص من تراكم الدهون

بيروت - نادين محمد - تنظرين دائماً إلى شكل ردفيك لأن انسجامهما مع شكل جسمك يعني أنك تتمتعين بقوام مثالي. لكن ما لا تعرفينه هو أنّ شكلهما يكشف بعض أسرارك الصحية ونمط حياتك. فهل يرسمان معاً شكل مربع أم دائرة أم مثلث مقلوب أم قلب؟ إذاً اعرفي أين تتراكم الدهون في كل حالة وكيف يمكنك أن تتخلصي منها أيضاً.

1- شكل المربع أو الحرف H

إذا كنت تتمتعين بردفين بهذا الشكل، فهذا يشير إلى أنّ جسمك يخزّن الدهون في هذه المنطقة دون توقف. لذا وفي حال أردت أن تضفي عليهما الاستدارة الأنثوية من الأفضل أن تمتنعي عن تناول الأطعمة الغنية بالسكّر والملح والمواد الدهنية. كذلك لا تنسي أن تمارسي رياضة القفز على أرضية مطاطية لأنها تساعد على نحت جسمك.

2- شكل الدائرة أو الحرف O

يعني شكل الردفين هذا أنك تتمتعين بقوام مثالي إلى حدّ ما. ففي هذه الحالة لا تتراكم الدهون الزائدة في منطقة ردفيك. ولكي تحافظي على هذا الشكل احرصي على أن تراقبي ما تأكلين وعلى أن تتبعي نظاماً غذائياً متوازناً.

3- شكل القلب أو الحرف A

إذا كان ردفاك يأخذان شكل القلب أو الحرف A، فهذا يعني أنّك تتمتعين بشكل أنثوي شائع. إلا أنه يدل في المقابل على أنّك لا تمارسين الرياضة كما يجب، ما يسبب تراكم الدهون في هذه المنطقة من جسمك. لذا ننصحك بأن تقومي بتمارين القرفصاء بانتظام. فهي تساعد على شدّ عضلات ردفيك ومنحها استدارة مثالية.

4- شكل المثلث المقلوب أم الحرف V

هل ينطبق هذا الوصف على شكل ردفيك؟ إذاً اعلمي أن هذا يحدث مع التقدم في العمر ونقص مستوى الإستروجين لديك. وفي هذه الحالة تبدأ الدهون بالتوجه إلى الجزء الأعلى من جسمك. لذا، سارعي إل التخلص منها لتحمي قلبك من تأثيرها الضار. ولتحققي هذا الهدف تعتبر الرياضة حليفك الأول. جرّبي تمارين القرفصاء لأنها تعزّز نمو كتلتك العضلية.

برنامج يومي لتنحيف ردفيك

إذا أردت أن تحرقي الدهون المتراكمة في منطقة ردفيك، إتبعي هذا البرنامج اليومي:

الفطور: كوب من الشاي أو القهوة خال من السكّر، قطعتين من خبز الأرز أو كوب من الأرز الكامل أو قطعة من خبز الجاودار الكامل ,قطعة صغيرة من الزبدة.

الغداء: طبق من الخضار الطازجة مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، سمكة واحدة مشوية، خضار خضراء، كوب من اللبن الزبادي.

العشاء: طبق سلطة يحتوي على الخيار وصلصة الجبنة البيضاء والجزر المبشور وصلصة الخل وزيت الزيتون، قطعة من خبز القمح الكامل، كومبوت تفاح.





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