شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مفاهيم خاطئة حول العقم عند الرجال.. أبرزها التقدم فى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم فهم أسباب العقم ومعرفة الكثير حول الخصوبة بشكل عام، ويمكن أن يساعد ذلك الأمر في إبعاد المعلومات الخاطئة حيث يوجد الكثير منها والتي تتعلق بالخصوبة والعقم، ما قد يتسبب في كثير من المخاطر لدى كل من النساء والرجال وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





الخرافة الأولى: العقم ليس شائعًا عند الرجال

العقم هو من المضاعفات الصحية التي يمكن أن تؤثر على الرجال والنساء على حد سواء، و يعني العقم عدم القدرة على الحمل حتى بعد سنة واحدة من الاتصال الجنسي المتكرر، ووفقًا للأبحاث، فإن الذكر هو المسئول الوحيد عن حوالي 20% من الحالات، كما أنه عامل مساهم في 30% إلى 40% من جميع حالات العقم.

الخرافة الثانية: جميع أشكال العقم عند الرجال قابلة للعلاج

في حين أن هناك حالات يمكن فيها عكس العقم عند الرجال أو علاجه بالأدوية أو الجراحة، إلا أنه ليست كل أسباب العقم عند الرجال قابلة للعلاج.

الخرافة الثالثة: العمر ليس عاملاً لعقم الرجال

العمر هو بالتأكيد عامل يزيد من خطر العقم، وعادةً ما يعاني الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا من انخفاض في عدد الحيوانات المنوية، وتتراجع خصوبة الرجال مع تقدم العمر، وعلى الرغم من أن تقارير السائل المنوي لديك قد لا تظهر أي تغيير جذري أو علامات مثيرة للقلق، إلا أن الجودة الجينية وإمكانات الإخصاب للحيوانات المنوية تستنزف بالتأكيد مع تقدم العمر ما قد يمنعك من الحمل".

الخرافة الرابعة: مكملات التستوستيرون يمكن أن تزيد من عدد الحيوانات المنوية

التستوستيرون هو هرمون يشارك في إنتاج الحيوانات المنوية، وهو من أهم العوامل التي تدعم الخصوبة عند الذكور. ومع ذلك، فإن أي حقن أو مكملات أو منشطات لهرمون التستوستيرون قد تكون ضارة بالخصوبة ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

الخرافة الخامسة: العقم والعجز الجنسي ليس لهم علاقة ببعض

إن العقم والعجز هما شيئان مختلفان، فالعقم هو عدم القدرة على الإنجاب، إلا أن العجز الجنسي يشير عدم القدرة على ممارسة الجنس.

نصائح لتقليل خطر العقم عند الذكور

لتقليل خطر الخصوبة، من المهم أولاً تقييم عوامل الخطر لديك، والتي تشمل:

-التدخين

-استهلاك الكحول

-استخدام بعض الأدوية.

-زيادة الوزن.

-الإصابة بعدوى معينة في الماضي أو الحاضر

-التعرض للسموم

-الملابس الداخلية الضيقة، والتعرض الشديد لدرجة الحرارة للخصيتين

-التعرض لصدمة في الخصيتين

-نمط حياة سيء، عدم وجود دورة نوم مناسبة

ولذلك، تشمل التدابير الوقائية ما يلي:

-الإقلاع عن التدخين

-الحد أو الامتناع عن تناول الكحول

-تجنب استخدام المخدرات غير المشروعة

-الحفاظ على وزن صحي

-عدم ارتداء الملابس الضيقة أو الملابس الداخلية الضيقة

-تقليل التوتر

-تجنب التعرض للمواد الكيميائية الغذائية والتسمم بالمعادن والسموم الأخرى

-تمرين منتظم