شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تناولها للتعافي من حمى الضنك.. أبرزها البروكلى والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني مرضى حمى الضنك من آلام وارتفاع في درجة الحرارة والضعف، وفي أسوأ السيناريوهات، قد يستغرق التعافي شهورًا، ويلعب النظام الغذائي الصحي دورًا أساسيًا في التعافي من حمى الضنك، وإليك أفضل الأطعمة التي تساعد على تعافيك، وفقًا لما نشره موقع " ndtv".

أطعمة لعلاج حمى الضنك.. تناولها للشفاء السريع 1. دقيق الشوفان

الكربوهيدرات مهمة للغاية لجسمك لاستعادة التوازن، أفضل ما في دقيق الشوفان هو أنه سهل الهضم ، يمكنك تناوله بشكل مالح حتى لو كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

2. الأعشاب والبهارات

التوابل والأعشاب ذات الخصائص المضادة للالتهابات والفطريات والفيروسات والميكروبات والبكتيريا والمعززة للمناعة تشمل الكركم والزنجبيل والثوم والفلفل والقرفة والهيل وجوزة الطيب، ومن خلال التحكم في الخلايا المناعية مثل الخلايا التائية، التي تساعد الجسم في صد الفيروسات، فإنها تؤدي أداءً جيدًا بشكل ملحوظ لتقوية جهاز المناعة في هذا الطقس، أضف هذه التوابل بكثرة إلى أطباقك اليومية لتحسين صحتك العامة.

3. أوراق البابايا

تعتبر أوراق البابايا ضرورية في مكافحة هذا المرض القاتل، وفقا للعديد من الباحثين، أنها تساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية، والتي تنخفض في مريض حمى الضنك إلى مستويات منخفضة بشكل خطير. عادة، يقترح شرب العصير المصنوع من هذه الأوراق.

4. الرمان

يعتبر الرمان من أكثر الفواكه الصحية لحمى الضنك، هذه الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، يساعد الرمان في تقليل التعب والإرهاق، يحتوي الرمان على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد مرضى حمى الضنك في الحفاظ على عدد الصفائح الدموية اللازمة والتعافي من حمى الضنك بسرعة أكبر.

5. ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند مصدراً غنياً بالأملاح والمعادن، لن تعاني من الجفاف لأنه يحافظ على استقرار توازن الكهارل في الجسم، كما أنه يقلل من الضعف ويحافظ على تحفيز الجسم، من الضروري أن تتناول كوبين من ماء جوز الهند كل يوم أثناء فترة تعافيك، وفي جميع الحالات الأخرى، ينبغي استهلاك ماء جوز الهند.

6. البروكلي

يلزم تناول البروكلي أثناء الإصابة بمرض حمى الضنك، واحدة من المصادر الرئيسية لفيتامين K، الذي يساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية، هي هذه الخضار، عندما يلاحظ الأشخاص المصابون بمرض حمى الضنك انخفاضًا في عدد الصفائح الدموية، يجب عليهم تناول البروكلي لإعادته إلى طبيعته.

7. شاي الأعشاب

يمكن للمكونات الأساسية في شاي الأعشاب أن تساعد مرضى حمى الضنك في استرخاء أجسادهم وعقولهم، يمكن استخدام الحبهان والنعناع والقرفة والزنجبيل والأعشاب الأخرى لتحضير الشاي، يعزز هذا المشروب النوم المريح، مما يساعد في النهاية على التعافي بشكل أسرع. وهذا يجعله عنصرًا حاسمًا في خطة النظام الغذائي لحمى الضنك.

8. الزبادي

الزبادي هو عنصر غذائي يتم تناوله بعد حمى الضنك ويساعد الأشخاص في مكافحة الأمراض البكتيرية والفيروسية، يتم زيادة تكوين بكتيريا الأمعاء التي تزيل السموم من الجسم عن طريق البروبيوتيك، يستفيد مرضى حمى الضنك من صفاته المعززة للمناعة حيث يتعافون بسرعة أكبر.