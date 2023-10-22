من الطبيعي أن تهتم المرأة بجمالها وأنوثتها، ومن الطبيعي أيضاً أن تحب المرأة تلقي الإطراء والمديح فيما يخص جمالها وخاصة من زوجها الذي يعتبر أقرب الناس لديها.

ومن الضروري أن يساهم الزوج في تعزيز شعور زوجته بجمالها وأنوثتها، وأن يعمل على تطوير أدوات وطرق معينة لتحقيق هذا الهدف الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة.

فيما يلي 5 طرق ناجحة يجب أن يتبعها الزوج لإشعار زوجته بأنها أكثر جمالاً وتألقاً، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني: 1- ابدأ يومك بابتسامة مشرقة لزوجتك، ووجه لها الإطراء كلما سنحت لك الفرصة لذلك، فهذا سيشعرها بأنها جميلة في نظرك، ويدفعها للتعبير عن حبها لك بشتى الوسائل.

2- حاول أن تبدي إعجابك ببعض الخصال المميزة التي تتحلى بها زوجتك، عبر توجيه عبارات الإعجاب لها، على سبيل المثال أخبرها كم تحب نظرة عينيها الجميلتين، وكم تعجبك ابتسامتها المشرقة، واطلب منها أن تغدق عليك المزيد من نظراتها وابتسامتها.

3- قد ترفض زوجتك مجاملتك وإطراؤك لها، لأنها تعتقد بأنها مجرد مجاملة وأنها ليست صادقة، لذا حاول أن تصر على توجيه الإطراء لها وأن تؤكد لها صدق مشاعرك تجاهها حتى تقتنع بأنك بالفعل صادق فيما تقول.

4- توقف عن مديح جمال وجاذبية النساء الأخريات أمام زوجتك، لأن هذا سيشعرها بالغيرة، وأنك تعتبرها أقل جمالاً من الأخريات، الأمر الذي يعود بالضرر الجسيم على علاقتكما الزوجية.

5- افتخر بزوجتك، وامتدح محاسنها وجمالها أمام الآخرين، فهذا من شأنه أن يعزز ثقتها بك، ويقوي شعورها بأنوثتها وجمالها.

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