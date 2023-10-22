فوائد حليب جوز الهند للبشرة

رغم شهرة حليب جوز الهند وتعدد استخداماته في مجالات الطهي والعناية بالمظهر الجمالي للمرأة، إلا أن هناك كثيرات لا يزلن يجهلن حتى الآن كيف يمكن الاستفادة منه؟ جمعنا اليوم مجموعة من أفضل ماسكات حليب جوز الهند التي يُنصح بتجربتها لبشرة متألقة على الدوام:

حليب جوز الهند يعالج البشرة الجافة

لكن قبل ذلك دعونا نتطرق أولاً إلى فوائد حليب جوز الهند بالنسبة للبشرة:

أولاً: يحارب جفاف البشرة خاصة في مثل هذا الطقس ويعمل على ترطيبها بشكل فعال.

ثانياً: يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد، كما يقلل من علامات الشيخوخة بشكل كبير.

ثالثاً: يقشر البشرة بشكل آمن ويمنحها النعومة اللازمة.

أما الآن... فها هي أهم ماسكاته:

حليب جوز الهند والعسل للتقشير

مكوناته:

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل

كبسولة فيتامين E

طريقة التحضير:

في وعاء صغير يُمزج حليب جوز الهند بالعسل وكبسولة فيتامين E جيداً.

بالمرحلة التالية، يتم غمس قطعة قطن نظيفة في الخليط السابق لتوزيع المكونات على البشرة وتركها بهذا الشكل مدة زمنية لا تقل عن 30 دقيقة.

لكن يُراعى هنا قبل الشطف، تدليك البشرة لمدة 5 دقائق، يعقبها بعد ذلك غسل الوجه بالماء البارد.

ولمزيد من النتائج الفعالة، تُكرر الخلطة مرتين أسبوعياً.

حليب جوز الهند وخشب الصندل للتفتيح

مكوناتها:

ملعقة صغيرة من خشب الصندل

2 ملعقة من حليب جوز الهند

1-2 ملعقة من عسل النحل

طريقة التحضير:

تحتاج أيضاً لدمج خشب الصندل بحليب جوز الهند والعسل حتى يتشكل قوام متوازن.

بعد ذلك يُفرد القناع على البشرة النظيفة مدة 20 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر، وذلك بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعياً ضماناً لتحقيق التغذية والتفتيح المطلوبين.

حليب جوز الهند وزبدة الشيا للرؤوس السوداء

مكوناتها:

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند

ملعقة من الخميرة

ملعقة من زبدة الشيا

طريقة التحضير:

تختلف عما سبق كونها تتطلب أولاً إذابة زبدة الشيا في حمام مائي ساخن حتى يبقى من السهل إضافة باقي المكونات إليها وتوزيعها بشكل صحيح على أماكن الرؤوس السوداء بالبشرة.

بمجرد جفاف المكونات على البشرة يتم فرك أماكن الرؤوس وغسل الوجه بالماء الفاتر للشعور بالاختلاف والتألق.

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