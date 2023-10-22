فرط التصبغ مشكلة شائعة بين النساء من الصعب التخلص منها

سواء كانت بسبب أضرار أشعة الشمس أو مشكلة جلدية، فإن البقع الداكنة وفرط التصبغ مشكلة شائعة بين النساء من الصعب التخلص منها.

يقول روبرت فيني، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة في "Entière Dermatology" بنيويورك: "يمكن أن يؤدي أي التهاب في الجلد أيضاً إلى ظهور علامات فاتحة أو داكنة والتي يمكن أن تتفاقم بعد التعرض لأشعة الشمس، لذا فإن السبب الأكثر شيوعاً لتغير اللون يعتمد على العمر، حيث يكون حب الشباب الذي كان سائدًا في الماضي، هو السائد في المرضى الأصغر سناً، وضرر الأشعة فوق البنفسجية لدى المرضى الأكبر سناً، والعديد من العوامل الأخرى بينهما".

وتستخدم معظم مصححات البقع الداكنة مزيجاً قوياً من المكونات النشطة، مثل: فيتامين (سي)، والنياسيناميد، وحمض الكوجيك، لتفتيح البشرة بشكل فعال.

وتوصي أخصائية الأمراض الجلدية، إريكا ستيفنز، باستخدام "الهيدروكينون"، كونه أحد أكثر المبيضات فاعلية للبشرة، واصفةً إياه "بالمعيار الذهبي"، لتصحيح البقع الداكنة لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة أو المختلطة التي تتعامل مع فرط التصبغ أو حب الشباب.

بينما يمكن أن تساعد العلاجات الموضعية في تلاشي لون البشرة غير المتكافئ بشكل كبير بمرور الوقت، ويوصي الخبراء أيضاً بمرافقة السيروم أو الكريم الذي تختاره مع واقٍ من الشمس يحتوي على عامل حماية من الشمس 30 على الأقل، للعمل على حماية البشرة.

وتقول كارولين روبنسون، أخصائية الأمراض الجلدية المعتمدة، ومؤسسة "Tone Dermatology"، في شيكاغو: "واحدة من أقل الحقائق المعترف بها حول علاج فرط التصبغ هي أن الواقي من الشمس هو الخطوة الأولى في تحسينها. الواقي من الشمس مهم للغاية في حماية البشرة من أشعة UVA / UVB الضارة وكذلك الضوء المرئي، الذي يؤدي إلى فرط تصبغ الجلد الغني بالميلانين أكثر من ألوان البشرة الأخرى. في هذه الحالات، يكون الواقي من الشمس أكثر من مجرد حماية، إنه ضروري في علاج فرط التصبغ".

وتضيف: "تقدم الواقيات الشمسية، التي تحتوي على أكسيد الحديد، صبغة تميل إلى توفير حماية أفضل من الضوء المرئي".

وتوصي روبنسون بوضع واقي الشمس باستخدام مصححات موضعية، تحتوي على مزيج من مضادات الأكسدة، والمواد الفعالة المثبتة.

ولمساعدتك على تلاشي فرط التصبغ، قمنا بتجميع عدد قليل من أفضل مصححات البقع الداكنة في السوق، والتي تستحق الإضافة إلى مجموعة مستحضرات العناية بالبشرة.

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