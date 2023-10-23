شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب المعدة والهيبرة.. طبيب أطفال يوضح الأضرار الصحية للحلوى على الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول الأطفال الكثير من الحلوى والتى أصبحت متعددة الأشكال والأنواع والأطعمة، والإفراط فى تناولها يجعلها أكثر خيار سيئ يمكن أن تقدمه لطفلك، فهى عبارة عن أضرار معبئة فى أكياس.

قال الدكتور سمير بهنسي أخصائى طب الأطفال بمستشفى الجلاء التعليمى، إن أضرار الحلوى الصناعية التى يتناولها الطفل كثيرة ومتعددة، ففى الغالب ما تصنع هذه المواد من خليط من الأطعمة الصناعية ومكسبات الطعم والرائحة، فضلاً عن الألوان الصناعية، كل هذه المكونات غير الطبيعية إضافة إلى الكم الهائل من السكر، وتعتبر خليطًا غير صحي وجرعاته عالية فى القطعة الواحدة، ما يسبب أضرارًا صحية بالطفل كثيرة.

السكريات والألوان والمواد الصناعية صعبة الهضم ما يعزز من إصابة طفلك بمشكلات معوية أبرزها الإمساك.

ونعرض أضرار الحلوى للأطفال كالتالي:

ضعف دفاعات ومقاومة الطفل للأمراض لأن هذه السكريات والحلوى تقلل من القدرة علي التمثيل الغذائى، وبلا أي عناصر أو فائدة مما يقلل المناعة

الرغبة فى الحركة والهيبرة وزيادة التشتت وقلة التركية لنسب السكريات العالية بهذه الحلوى.

تزيد من نسب السكر فى الدم بشكل كبير، وممنوعة نهائيًا علي الطفل مريض السكر.

تؤثر على نمو الطفل وقوته، لفقرها للعناصر وللفيتامينات.

تسبب آلام بالبطن لصعوبة هضمها ولسكرياتها العالية.

فى كثير من الحالات تكون سببًا فى سمنة الأطفال المرضية والمزعجة.

تدريجيًا يستبدل الطفل الأطعمة بها، فتؤثر بذلك على خياراته من الطعام، وتقلل من النوعيات التى يجب عليه تناولها، وتحرم جسمه من عناصرها.

لا يشعر معها الطفل إلا بالشبع المؤقت، وبعدها يتناول منها مرة أخرى ولا يتمكن من قبول الأطعمة الأخرى، فهى تخرب نظامه الغذائى، وتجعله عرضة لجميع الامراض مستقبلاً، وتؤثر على طبيعة نمطه الغذائى فى المستقبل، فيصعب عليه ضبط وجباته ومواعيدها ولا يمكنه مع هذه الأطعمة الالتفات إلى حياة صحية والالتزام بنشاط بدني جيد رياضى.

تسبب له الخمول بعد الهيبرة الشديدة، وتضعف تركيزه