شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بألم فى الكبد.. أبرزها التليف والمرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الكبد من الأعراض المثيرة للقلق، فإن عدم الراحة في الجزء العلوي الأيمن من البطن يمكن أن يشير إلى مشاكل تتعلق بهذا العضو الحيوي، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





بعض الأسباب المحتملة وراء الشعور بألم الكبد التهاب الكبد

التهاب الكبد غالبا ما يحدث بسبب الالتهابات الفيروسية مثل التهاب الكبد A، B، C، ويمكن أن يؤدي إلى آلام الكبد، وعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، وعدوى فيروس التهاب الكبد B هي عامل خطر كبير للإصابة بسرطان الكبد.

مرض الكبد الدهني

يحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) عندما تتراكم الدهون في الكبد، وفي المراحل المتقدمة، يمكن أن يسبب التهاب الكبد والألم.

أمراض الكبد المرتبطة بالكحول

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى إتلاف الكبد، ما يؤدي إلى حالات مثل التهاب الكبد الكحولي وتليف الكبد، مما قد يسبب آلام الكبد.

المرارة

تقع المرارة بالقرب من الكبد، ويمكن أن تسبب حصوات المرارة أو التهابها ألمًا غالبًا ما يتم الشعور به في الجزء العلوي الأيمن من البطن،

خراج الكبد

خراج الكبد عبارة عن تجمع للقيح داخل أنسجة الكبد، ويمكن أن يؤدي إلى ألم شديد وحمى وأعراض أخرى.

سرطان الكبد

يمكن أن يسبب سرطان الكبد، بما في ذلك سرطان الخلايا الكبدية، ألمًا في مراحل متقدمة عندما تنمو الأورام وتضغط على الأنسجة المحيطة.

التليف الكبدي

تليف الكبد على الرغم من أنه قد لا يسبب ألمًا فوريًا، إلا أنه قد يؤدي إلى عدم الراحة والمضاعفات بمرور الوقت.

اضطرابات الكبد الأخرى

يمكن أيضًا أن تسبب اضطرابات الكبد النادرة المختلفة، مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي، ومرض ويلسون، وداء ترسب الأصبغة الدموية، آلامًا مرتبطة بالكبد.

من المهم أن تتذكر أن ألم الكبد هو مجرد أحد الأعراض المحتملة لهذه الحالات، وغالبًا ما تصاحبه أعراض إضافية،إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من ألم مستمر أو شديد في منطقة الكبد، إلى جانب أعراض مثل اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين)، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو الغثيان، أو تغيرات في لون البول أو البراز، فاطلب زيارة طبيبك على الفور.