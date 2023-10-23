شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى جلدية يوضح طرق الوقاية من الهالات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهالات السوداء التى تظهر تحت العين وتكون بدراجات مختلفة، ترجع إلى عدة أسباب منها العامل الوراثى وآخر النفسى، بجانب سوء التغذية أيضًا، فيما أوصت الدكتورة حنان ندا أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى جامعة القاهرة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" بعدة نصائح للوقاية من الإصابة بالهالات.

طرق الوقاية من الإصابة بالهالات السوداء:

1.استخدام النظارة السودة كبيرة التى تغطى منطقة العين بأكملها.

2.استخدام الكريمات المغذية لمنطقة ما حول العين التى تحتوى على فيتامين سى.

3.قسط كافٍ من النوم.

4.شرب المياه بكثرة.

5.اتباع نظام غذائى صحى مناسب.

6.ممارسة الرياضة.

7.تقليل من استخدام المواد الكيميائية "المساحيق" تحت العيون.

8.عمل مساج دائما حول العين بالماء البارد المختلط بماء الورد.

9.عدم الإفراط فى مشاهدة التليفزيون أو اللاب توب.

وأوضحت أن الطبيب يستطيع فى المرحلة الأولى من الإصابة بالهالات للمريض إعطاءه بعض الكريمات أو بعض الجلسات الخفيفة ما حول العين، ولو متوسطة نستخدم التقشير بجانب الكريمات، أو جلسات الليزر، لكن فى المرحلة الشديدة لا يحدث استجابة للعلاج سواء بالأدوية أو الجلسات والهدف فى تلك المرحلة هو الحد من زيادتها أو تقليلها درجة أو اتنين فقط.

وأكدت الدكتورة حنان، أن الإصابة بتلك الهالات السوداء لا تسبب أى مضاعفات جسمانية على المصاب بها، ولا تسبب أمراض للجسم، ولكنها تسبب مشاكل نفسية للفرد بالغة، وأحيانًا تصل إلى درجة التنمر خاصة بين الأطفال.

وأشارت، إلى أن السيدات هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بخطر الهالات السوداء من الرجال، ثم كبار السن، أحيانًا تظهر فى الاطفال نتيجة مرض وراثى.