صحة ورشاقة

علامة

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عدن - ياسمين التهامي - شفت دراسة طبية عن علامة في الرقبة تنذر بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، موضحة أن أحد هذه الأعراض هو آلام الرقبة وأشارت الدراسة إلى علاقة وثيقة بين ارتفاع نسبة الكوليسترول وآلام الرقبة، تسبب تراكم الكوليسترول الزائد في الشرايين، وتكوين رواسب لويحية تحد من تدفق الدم، وفقا لموقع "medium". وأوضحت أنه عندما تتأثر الشرايين التي تغذي عضلات الرقبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الألم والتصلب في الرقبة. وتابعت: هناك بعض الأعراض المصاحبة لآلام الرقبة، وتشمل آلام الرقبة التي تستمر أو تتفاقم مع مرور الوقت، وتصلب في عضلات الرقبة، والصداع، خاصة بالقرب من قاعدة الجمجمة، وينتشر الألم من الرقبة إلى الكتفين والذراعين، وضعف أو تنميل في الأطراف العلوية، مشددة: عليك استشارة الطبيب المختص فورا، إذا واجهت أي من هذه الأعراض. اقرأ أيضاً : صدور قرارات ملكية عاجلة بمنح الجنسية لهؤلاء الأشخاص .. الأسماء علامة تظهر في الرقبة تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليسترول ..توجه إلى الطبيب فوراً

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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