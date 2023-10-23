شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى مرتبتك من حشرة بق الفراش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حشرة الفراش "البق" هي مخلوقات دقيقة ماصة للدم، تنام فى فراشك ولا تراها بالعين المجردة تعتبر من أهم مسببات الحساسية بشكل عام، وحساسية الجلد بصفة خاصة، ومن جانبها أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أن تلك الحشرة تعيش غالبًا على الأثاث أو الفراش، وسيوضح التقرير التالى كيفية حماية منزلك من البق، وذلك وفقًا لما نشره موقع express البريطاني.

طرق لحمايتك من حشرة الفراش

ومن جانبه أوضح ماكس كيرستن، خبير النوم من باندا لندن، بعض الطرق التى تساهم في حماية مرتبتك ونفسك من المخلوقات الماصة للدماء صغيرة الحجم ذات لون بني محمر، أو بيض أبيض صغير، أو بقع برازية داكنة صغيرة.

1.غطاء مرتبة يمكن أن يمنع دخول بق الفراش.

2. غسل الفراش بانتظام بدرجة حرارة لا تقل عن 54 درجة مئوية وتجفيفها على أعلى درجة حرارة.

3.اغسل ملاياتك وأغطية الوسائد وأي مستلزمات أخرى للفراش في الماء الساخن ثم جففها على أعلى درجة حرارة.وسيؤدي هذا إلى قتل أي بق الفراش أو بيضه الذي قد يكون موجودة.

4.إن الفحص المنتظم والنظافة الجيدة والبيئة المعيشية النظيفة هي المفتاح لتجنب مشاكل بق الفراش

واذا تأكدت من وجود الحشرة في منزلك من الأفضل الاتصال بخدمة مكافحة الآفات المتخصصة للحصول على علاج شامل وإبادة.

أماكن تواجد حشرة البق

ينتقل البق على أمتعتك عند السفر، أو يختبئ في الأثاث المستعمل، وأيضًا في أي فجوات في جدران غرفة النوم، وألواح القاعدة، وألواح الأرضية، والتي يمكن أن تتحول بسرعة إلى غزو خارج عن السيطرة.

أوصى خبير النوم بضرورة الحذر عن السفر، بجانب فحص غرق الفندق بحثًا عن علامات بق الفراش، وتجنب الأثاث المستعمل ، الابتعاد عن الشقوق.

تعد مسألة التعامل مع حشرة البق أمرًا صعبًا، لذلك من الضروري أن تكون استباقيًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع دخول تلك الحشرة الدقيقة إلى منزلك .



