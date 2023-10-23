شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تحصل على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي النباتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن تناول نظام غذائي نباتي يأتي مع العديد من الفوائد، مثل انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى السرطان، ولكن بغض النظر عن مدى شهرة إيجابيات تناول نظام غذائي مليء بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات، وإليك كيفية الحصول على ما يكفي من البروتين، وفقًا لما نشره موقع "onegreenplanet".





تناول نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة النباتية الكاملة

من أجل التغذية المثالية وتناول البروتين الأمثل هو جعل الأولوية لاستهلاك نظام غذائي نباتي كامل مع مجموعة متنوعة لطيفة من الفواكه أو الخضراوات أو الحبوب الكاملة أو المكسرات/البذور أو البقوليات.

ركز على تناول الأطعمة النباتية الكاملة التي تحتوي على وحدات بناء البروتين في العبوات الكاملة التي تحتاجها، وتأكد من استهلاك ما يكفي من السعرات الحرارية لاحتياجات جسمك ومستويات نشاطك كل يوم.

إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن تحقيق أهدافك من البروتين، فما عليك سوى تضمين بضع حصص من الأطعمة الغنية بالبروتين الموجودة في المملكة النباتية، البقوليات، بما في ذلك الفاصوليا والبازلاء والعدس غنية بالأحماض الأمينية، وهي من أفضل مصادر البروتين لأنها غنية أيضًا بالحديد والمواد المغذية الأخرى مثل الزنك الموجودة عادةً في المنتجات الحيوانية.

تعتبر المكسرات والبذور أيضًا مصادر رائعة للبروتينات النباتية، على الرغم من أنها أكثر ثراءً بالدهون الصحية من البقوليات، تعتبر بذور القنب وبذور الشيا من البذور المغذية الشهيرة التي تعتبر مصادر كاملة للبروتين ويسهل تضمينها في نظامك الغذائي اليومي.

تناول الخضراوات

تعتبر الخضروات من الأطعمة الرائعة لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن والكلوروفيل والألياف وحتى البروتين، في حين أن الكرنب والسبانخ قد لا يبدوان غنيين بالبروتين أو يحتويان على عدد كبير من جرامات البروتين لكل وجبة، إلا أن الحقيقة هي أنها من أغنى مصادر البروتين على هذا الكوكب.