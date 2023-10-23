شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للروماتيزم.. التيبس والتورم أبرز الأعراض الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 23 أكتوبر كل عام باليوم العالمي للروماتيزم، وبهذه المناسبة إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول أبرز الأمراض الروماتيزمية وأكثرها انتشاراً، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".

الأمراض الروماتيزمية تتميز بالالتهاب وضعف وظيفة واحدة أو أكثر من الهياكل المتصلة أو الداعمة فى الجسم، وهناك أكثر من 100 نوع من الأمراض الروماتيزمية، بما فى ذلك التهاب المفاصل وأنواعه المختلفة، وهى الحالات التي تنتج التهاب المفاصل على وجه التحديد، يعد الألم والتيبس والتورم من الأعراض الشائعة المرتبطة بالأمراض الروماتيزمية، ولكن يمكن أن تكون هناك أيضًا تأثيرات جهازية في حالات معينة.

فى الولايات المتحدة، الأمراض الروماتيزمية الأكثر شيوعًا هى هشاشة العظام والنقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتشير التقديرات إلى أن 52.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة مصابون بالتهاب المفاصل أو أحد الأمراض الروماتيزمية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منه.

ومن ثم يتم الاحتفال باليوم العالمي كل عام لنشر الوعي حول وجود وتأثير الأمراض الروماتيزمية والعضلية الهيكلية التي تؤثر على المفاصل والعظام والأنسجة الضامة.

أنواع الأمراض الروماتيزميةبعض الأمراض الروماتيزمية الشائعة تشمل:

التهاب المفاصل التنكسى، وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا، ويصيب الغضاريف ويدمرها في المقام الأول، وهو الأنسجة الرخوة التي تسند نهايات العظام داخل المفاصل.

التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو من أمراض المناعة الذاتية، ويهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الغشاء الزليلي، وهو نسيج رقيق يربط المفاصل مما يؤدي إلى التهاب فى المفاصل.

فيبرومياليجيا، وهي حالة مزمنة تسبب ألم موضعي في جميع أنحاء الجهاز العضلي الهيكلي.

الذئبة الحمامية الجهازية، أو مرض الذئبة ، وهو اضطراب المناعة الذاتية الذي يسبب التهاب في أجزاء عديدة من الجسم ، بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى والدم والرئتين والقلب والدماغ.

النقرس ، وهو نوع من التهاب المفاصل الذي يتطور نتيجة تراكم رواسب حمض اليوريك في المفاصل وغالبًا ما تكون تلك الموجودة في إصبع القدم الكبير.

التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل عند الأطفال ، والذي قد يصاحبه حمى وطفح جلدي.

التهاب المفاصل المعدي، أو التهاب المفاصل الناجم عن عدوى ، مثل مرض لايم.

التهاب المفاصل الصدفي ، وهو نوع من التهاب المفاصل (والذي يُعتبر أيضًا اعتلال المفاصل الفقاري) الذي يصيب الأصابع وأصابع القدم ويرتبط بالصدفية كمرض جلدي.

التهاب الجراب، التهاب في الأكياس الصغيرة المملوءة بالسوائل التي تقلل الاحتكاك بين العظام.

التهاب الفقار اللاصق، وهو اعتلال المفصل الفقري الأكثر شيوعًا ، والذي قد يؤثر على الوركين والكتفين والركبتين ، بالإضافة إلى العمود الفقري.

التهاب المفاصل التفاعلي ، أو متلازمة رايتر ، وهو اعتلال مفصلي غضروفي يتطور بعد إصابة الجهاز البولي أو الأمعاء أو الأعضاء الأخرى.

تصلب الجلد ، أو التصلب الجهازي ، وهو مرض روماتيزمي مناعي ذاتي يؤدي إلى سماكة وتشديد الجلد والتهاب وتندب في أجزاء أخرى مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الأوعية الدموية والمفاصل وبعض الأعضاء.