عدن - ياسمين التهامي - لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك 7طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزل

الاثنين 23 اكتوبر 2023 الساعة 12:44

لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك 7طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة

الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، وفقا لـ conehealth.