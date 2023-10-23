علاج حرقان البول للنساء بعد التعرف على أسبابه

بيروت - نادين محمد - حرقان البول أو ما يعرف باسم عسر البول يعني أنك تشعرين بالألم أو الإحساس بالحرقان عند التبول، ويمكن أن يعاني الرجال والنساء في أي عمر من حرقان البول، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء، وعادة ما ترتبط التهابات المسالك البولية عادة بعسر البول، ويعتمد العلاج على السبب ويتراوح من المضادات الحيوية إلى تجنب المهيجات إلى علاج المشكلة الطبية الأساسية. وفي الجميلة إليكِ معلومات أكثر عنه، وعلاج حرقان البول للنساء.



ما هو حرقان البول لدى النساء؟

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حرقان البول هو الألم أو الانزعاج عند التبول، وقد يتسبب في شعور بحرقة في المثانة، أو المنطقة الحساسة لدى النساء، مما ينتج عنه شعور بعدم الراحة.



ما الذي يسبب التبول المؤلم؟

إليكِ أكثر الأسباب شيوعاً للتبول المؤلم عند النساء:

التهابات المسالك البولية

التبول المؤلم هو علامة شائعة لعدوى المسالك البولية (UTI)، ويمكن أن يكون التهاب المسالك البولية نتيجة لعدوى بكتيرية.

وعادة ما تكون النساء في هذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية، وذلك لأن مجرى البول أقصر عند النساء، و مجرى البول الأقصر يعني أن البكتيريا لديها مسافة أقصر لتقطعها للوصول إلى المثانة.

التهاب المثانة

سبب آخر للتبول المؤلم هو التهاب المثانة أو التهاب بطانة المثانة، ويُعرف التهاب المثانة الخلالي (IC) أيضًا بمتلازمة المثانة المؤلمة، وإنه النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المثانة.

التهاب الإحليل

ويشير التهاب الإحليل إلى أن مجرى البول قد أصبح ملتهبا، وعادة ما يكون بسبب العدوى البكتيرية، وغالبًا ما يسبب التهاب الإحليل الألم أثناء التبول ويمكن أن يسبب أيضًا زيادة الرغبة في التبول.

مرض التهاب الحوض (PID)

يمكن أن يؤثر مرض التهاب الحوض على قناتي فالوب والمبيضين وعنق الرحم، ويمكن أن يسبب ألمًا في البطن، وألمًا عند ممارسة العلاقة، وألمًا عند التبول.

مرض التهاب الحوض هو عدوى خطيرة وتنتج عادةً عن عدوى بكتيرية أولية في المنطقة الحساسة ثم تنتقل بعد ذلك الى بقية الاعضاء الحساسة.

حصى الكلى

قد تواجهين صعوبة في التبول بشكل مريح إذا كنت تعانن من حصوات الكلى، وحصوات الكلى عبارة عن كتل من المواد الصلبة الموجودة في المسالك البولية.

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ما هي خيارات العلاج لحرقان البول عند النساء؟

تحديد سبب الألم سيكون الخطوة الأولى قبل العلاج:

قد يصف طبيبك دواءً لعلاج التبول المؤلم، ويمكن للمضادات الحيوية علاج عدوى المسالك البولية، وبعض الالتهابات البكتيرية، وقد يعطيك طبيبك أيضًا دواءً لتهدئة المثانة المتهيجة.

وعادةً ما يتحسن التبول المؤلم الناتج عن العدوى البكتيرية بسرعة إلى حد ما بعد البدء في تناول الدواء.

وقد يكون علاج الألم المرتبط ببعض أنواع العدوى، مثل التهاب المثانة الخلالي، أكثر صعوبة، وقد تكون نتائج العلاج الدوائي أبطأ، وقد تضطري إلى تناول الدواء لمدة تصل إلى 4 أشهر قبل أن تبدئي في الشعور بالتحسن.

كيف يمكنني منع التبول المؤلم؟

(مصدر الصورة freepik)

هناك تغييرات يمكنك إجراؤها على نمط حياتك للمساعدة في تخفيف الأعراض:

- ابتعدي عن الغسول المعطر للمنطقة الحساسة لتقليل خطر التهيج.

- قومي بتعديل نظامك الغذائي للتخلص من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تهيج المثانة (مثل الأطعمة شديدة الحموضة والكافيين).

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متى تذهبين للطبيب؟

اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك:

- إذا كان الألم مستمرًا أو طويل الأمد

- إذا كنت حاملا

- الألم مصحوب بالحمى

- إذا كنت تعاني من إفرازات في المنطقة الحساسة

- إذا كان للبول رائحة مختلفة، أو به دم، أو كان غائما

- إذا كان الألم مصحوباً بألم في البطن

- إذا مررت بحصوات في المثانة أو الكلى

قد يسأل طبيبك عن الأعراض الأخرى ويطلب إجراء المختبر للمساعدة في تحديد سبب الألم.

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المصدر: Healthline