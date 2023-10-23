شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحمص عديدة.. أبرزها تحسين المزاج والذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمص هو نوع من البقوليات له فوائد صحية عديدة، فهو يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتحسين الهضم، كما أنه يساعد في الشعور بالشبع وبالتالى إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الحمص لصحتك، بحسب ما نشر موقع webmd.

فوائد الحمص

فوائد الحمص لا حصر لها وتشمل ما يلى:

- يساعد الحمص في السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوى الحمص على مؤشر نسبة السكر فى الدم منخفض، وهذا يعني أن جسمك يمتصها ويهضمها ببطء، ويعمل على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم والأنسولين بسرعة كبيرة، وهذا أمر جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

يساعد على الهضم

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان تسمى رافينوز، تقوم البكتيريا الجيدة الموجودة في أمعائك بتفكيك هذا حتى يتمكن القولون من هضمه ببطء، ووجدت الدراسات أن تناول المزيد من الحمص يمكن أن يساعد في جعل حركات الأمعاء أسهل وأكثر انتظامًا.

خفض نسبة الكوليسترول

الألياف القابلة للذوبان مفيدة لأكثر من صحة الأمعاء، ويمكن أن تقلل من إجمالي نسبة الكوليسترول لديك، والكوليسترول الضار (LDL) وهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأظهرت الدراسات أنه يمكنك تقليل إجمالي نسبة الكوليسترول إذا قمت بإضافة الحمص إلى نظامك الغذائي.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان فعندما تأكل الحمص، يصنع جسمك حمضًا دهنيًا قصير السلسلة يسمى الزبدات.

أظهرت الدراسات أن الزبدات تساعد في التخلص من الخلايا المريضة والمحتضرة. وهذا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. يحتوي الحمص على مركبات أخرى مقاومة للسرطان أيضًا، مثل اللايكوبين والصابونين.

يقوى العظام

يحتوي الحمص والبقوليات الأخرى على الكالسيوم والمغنيسيوم والألياف والمواد المغذية الأخرى اللازمة لعظام قوية. لكن تأكد من نقعها أولاً والتي يمكن أن تعيق امتصاص جسمك للكالسيوم الموجود في الحمص.

تعزز صحتك العقلية

يحتوي الحمص على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تساعد في صنع مواد كيميائية مهمة للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات وأنشطة الدماغ والجهاز العصبي الأخرى.