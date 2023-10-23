شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض جلدية يوضح أعراض الإصابة بمرض الجدرى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الجدري من أشهر الأمراض الجلدية المعدية التى تنتقل من شخص لآخر عن طريق السعال أو التلامس والعطس، وهو عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الأشخاص، وتظهر أعراض الإصابة بمرض الجدري متماثلة فى إصابة الفرد بالسخونية الشديدة أو طفح جلدي.

قالت الدكتورة دعاء عثمان أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة أسيوط، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مرض الجدرى مرض معدى سببه فيروس يسمى بـ"فيروسيلى"، وهو مرض شديد العدوى غالبا يصاب به الفرد مرة واحدة فى حياته، ويعطى لصاحبه مناعة مدى الحياة فيما بعد .

وتبدأ ظهور أعراض الإصابة بمرض الجدرى عند الأطفال فى سن 5 :9 سنوات، ومن الممكن أن يصاب به الشخص فى أى مرحلة عمرية سوى كان فى عمر 20 أو 37، وتستمر الإصابة بالمرض حتى 15 يوميًا يجب فيه عزل الطفل أو الفرد المصاب حتى لا تنتشر العدوى إلى الآخرين .

أعراض الإصابة بمرض الجدرى

الصداع

ارتفاع دراجات الحرارة "السخونية"

التهاب فى الزور

اضطرابات فى المعدة

ظهور طفح جلدى بالون الاحمر على الوجه والشعر فى الاول ، ثم ينشر على الظهر والصدر

حتى أن يصل الى القدمين واليدين

وأوضحت الاستشاري أن مصاب الجدري يستطيع الاستحمام بالمياه عادى ، ولكن بدون استخدام الصابون ، بجانب تقليل عدد مرات الاستحمام أثناء فترة الإصابة بالمرض .