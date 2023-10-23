شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أورام يوضح أسباب الإصابة بسرطان الكبد وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الناس على مدار سنوات من مضاعفات الإصابة بأمراض الكبد مثل تليف الكبد وتشمع الكبد، وسرطان الكبد وذلك نتيجة إصابة الأشخاص بوباء فيروس سى ومن قبل بالبلهارسيا وقد تمكنت مصر من القضاء على تلك الأوبئة، وساعد فى هذا استمرار حملات التوعية الطبية .

قال الدكتور أحمد عوض نصار أستاذ مساعد الأشعة التداخلية بجامعة الزقازيق، واستشاري علاج الأورام بمستشفى التأمين الصحي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه من المعروف أن سرطان الكبد أشد أنواع السرطانات التى تقضى على حياة الإنسان، حيث كانت مصر من أكثر الدول التى يتم فيها تسجيل الإصابات بهذا السرطان، مشيرًا الى أن أكثر الفئات عرضة لهذه الإصابة هم المصابون بفيروس سى، وعندما استطاعت الدولة المصرية القضاء على هذا الفيروس، فقد أدى ذلك إلى التغلب على سرطان الكبد .

وتشمل عملية القضاء على سرطان الكبد ثلاث محاور : المحور الأول

هو منع الإصابة بالمرض من الأساس عن طريق منع مسببات الإصابة بفيروس سي، عن طريق الكشف المبكر للمرض، أو فيروس ب وهو أحد مسببات الإصابة بسرطان الكبد، عن طريق التطعيم الذى أصبح اجبارية .

والمحور الثاني

الكشف المبكر عن المرضى الذين حدث لديهم تليف كبد .

المحور الثالث

ويتضمن علاج سرطان الكبد عدة طرق منها الأشعة التداخلية وهو أهم أنواع العلاج الحديثة فى معالجة سرطان الكبد، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 90 % من المصابين بسرطان الكبد يمكن أن يتم علاجهم بدون جراحة عن طريق الأشعة التداخلية التى تشمل الكى أو التردد الحرارى أو الحقن الشرياني الكيميائي .

كما أكد استشاري الأورام أن خبراء الصحة فى مصر قاموا بإجراء العديد من العمليات على الحالات لعلاج سرطان الكبد والتى تم شفاؤها نتيجة المعالجة بالأشعة التداخلية .