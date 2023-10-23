شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري عيون: كثرة التعرض لضوء الموبايل قد يدمر خلايا العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الاستخدام المطول للموبايل أمر لا مفر منه للكثير من الفئات بداية من الصغار حتى كبار السن، حتى أصبح الهاتف جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الشخصية، ولكن هل تعلم مدى خطورة كثرة التعرض للأجهزة التى ينبغت منها الضوء الأزرق.

أكدت الدكتورة نضار حسن استشارى جراحة وطب العيون بمستشفى معهد ناصر، أن الكثير من الضوء الأزرق الصادر من الأجهزة الإلكترونية خاصة التليفون المحمول يؤثر بشكل كبير على العين بصورة خاصة.

وقالت استشارى العيون، إن الضوء الأزرق من الأجهزة الإلكترونية خاصة إذا كان ليلاً قد يتسبب تدريجيًا فى التأثير على الرؤية وقد يسبب فى بعض الحالات تسريع العمى لتأثير الضوء مباشرة على شبكية العين خاصة على الجزء المركزى المسئول بها عن القراءة أو الرؤية.

وأضافت أن كثرة التعرض المطول للأضواء الزرقاء يعمل على تدمير خلايا الشبكية الأمر الذى قد يؤدى تدريجيا إلى موت الخلايا المستقبلة الموجودة فى شبكية العين وقد يتسبب فى إتلافها.

وفى السياق ذاته أكدت دراسة أجراها الباحثون بجامعة ملبورن، بالتعاون مع جامعة موناش وجامعة سيتي بلندن، أن نظارات الضوء الأزرق لا تقلل من إجهاد العين عند استخدام أجهزة الكمبيوتر، كما أن ارتداء عدسات ترشيح الضوء الأزرق قبل النوم لا يحسن نوعية النوم، وفقًا لما نشره موقع " hindustantimes"

أكد الباحثون أنه لا يوجد أي فائدة من استخدام العدسات المرشحة للضوء الأزرق، بدلاً من العدسات القياسية (الشفافة)، لتقليل إجهاد العين عند استخدام الكمبيوتر.

وأوضح الباحثون أنه تم تقييم ست دراسات إذا كان ارتداء عدسات ترشيح الضوء الأزرق قبل النوم يمكن أن يحسن نوعية النوم، وكانت النتائج مختلطة، شملت هذه الدراسات أشخاصًا يعانون من مجموعة متنوعة من الحالات الطبية، بما في ذلك الأرق والاضطراب ثنائي القطب، لم يتم تضمين البالغين الأصحاء في الدراسات، لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه العدسات تؤثر على جودة النوم لدى عامة السكان.