شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى صدر: طفوا المراوح والتكييفات وابتعدوا عن الهواء البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويصبح مرضى الحساسية الأنفية وحساسية الصدر، وكذلك كل من يعانى من ضعف عام بالمناعة أو مشكلات بالجهاز التنفسى، عرضة فى مثل هذه الأيام للإصابة بمشكلات صحية فى الصدر أو بالإصابة بالبرد والانفلونزا وغيرها، لذا علينا الالتزام بنظام غذائى متوازن وصحى ومعزز للمناعة، والاهتمام بحركة الجسم والنشاط، ما يعزز من دفاعات الجسم ضد هجمات البرد والأنفلونزا.

وفى هذا الصدد نصح الدكتور ماهر الجارحى استشارى الصدر ونائب وحدة الحميات بمستشفى حميات إمبابة، بضرورة البدء بالالتزام ببعض الإجراءات الوقائية التى تحد من الإصابة بمشكلات البرد والإنفلونزا.

وتابع الدكتور ماهر: لابد من غلق المراوح والتكيفات ووقف التعرض لتياراتها، فالهواء المباشرة يساعد على الإصابة بالتهاب جيوب الأنفية وانسداد الأنف، فضلاً عن ضرورة تقليل حدة التعرض كذلك للتيارات الهوائية الباردة التى أصبحنا نشعر بها مع ساعات الليل المتأخرة، وفى ساعات الصباح الباكر.

وشدد "الجارحى" على أهمية الالتزام بالتدرج فى زيادة قطع الملابس، فمثلاً فى الصباح الباكر وطفلك ذاهب إلى المدرسة عليه بارتداء قطعة ملابس إضافية تتناسب مع الطقس.

ونصح أولئك الذين لا يزالون يتمسكون بأجواء الصيف ويقللون من الملابس ويتعرضون لتيارات المروحة والتكييف، بضرورة الحد من هذه الممارسات وبدء اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال الخريف للوقاية من المشكلات الصحية، والبدء فى ارتداء اللبس الخريفى خاصة فى ساعات الليل المتأخرة.

ونصح أيضًا بضرورة الاهتمام بتعزيز المناعة فى هذه الأيام ونحن نقبل على الشتاء، بضرورة سؤال طبيبك على إمكانية تعاطى أقراص فيتامين د المعزز للمناعة، والاهتمام بتدفئة الجسم جيدًا وتجفيف الشعر جيدًا بعد الاستحمام، وعدم التعرض لتيار مباشر سواء من النافذة أو المروحة لانه يساعد على الإصابة بالبرد وخاصة لمرضى جيوب الأنفية وحساسية الأنف والصدر.

وحذر الدكتور ماهر ، من التعرض للتيارات الباردة والتى يمكن أن تعمل على تضييق الأوعية ما يزيد من فرص العدوى والإصابة بالمرض، وتعمل على تهيج الأغشية فى الأنف وتهيج الصدر.