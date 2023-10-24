شكرا لقرائتكم خبر عن البرقوق والبيض.. مصادر غذائية لمعدن اليود لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليود أحد أهم المعادن التى يحتاجها جسم الإنسان، لكى تصبح وظائفه مثالية وجيدة، فضلاً عن أنه يعزز من عمل الغدة الدرقية ويحسن حالة الدماغ والعظام، ونقص اليود بالجسم قد يسبب قصور بعمل الغدة الدرقية.

وذكر تقرير مطول نشر فى موقع "verywellhealth "، أن اليود معدن هام جدًا لمنع فرط نشاط الغدة الدرقية، كذلك لمنع حدوث تلف فى الدماغ، واليود هام لمختلف الأشخاص، خاصة الأطفال والرضع والحوامل هم الفئات الأكثراحتياجًا له، ويوجد اليود فى الكثير من الأطعمة التى يجب أن تدخلها فى نظامك الغذائى كى تتمكن من الحصول على حصتك الضرورية منه.

أبرز الأطعمة الغنية باليود

الأسماك

بشكل عام تحتوى على كميات كبيرة من اليود باختلاف نوعياتها، كما تحتوى على الاوميجا ٣ وكذلك على الفسفور وفيتامين د، مما يجعلها غذاءا صحيا مثاليا

سرطان البحر، والجمبرى، والحبار، والمحار وغيرها من كائنات البحر غنية باليود ، فالجمبرى المطبوخ يحتوى علي ١٣ ميكروجرام من اليود، وهو كم جيد جدا ويحتاجه الجسم، كما يحتوى على المعادن والفيتامينات والبروتين. منتجات الألبان تحتوى منتجات الالبان على كمية جيدة جدا من اليود، فاللبن والزبادي من النوعيات الهامة الغنية به التى يجب إدخالها فى النظام الغذائى. البيض البيض البيض أحد أهم مصادر اليود الهام فيحتوى وحده علي 24 ميكروجرام منه، كما يحتوى علي فيتامين ب وبروتين، وفيتامين د وحمض الفوليك والحديد أيضا.

البرقوق البرقوق والفاصوليا من الخيارات الصحية التى تحتوى علي اليود أيضا، كما أنها تحتوى على المعادن والفيتامينات الهامة التى يحتاجها الجسم

المحار

الملح المدعم باليود من الخيارات الصحية الهامة التى يجب ان تختارها كبديل للملح العادى، ولكن لا يمكن الاسراف فى تناوله أو إضافته إلى الطعام بشكل عام، تجنبا لأضرار الملح المعروفة واختلال ضغط الدم بسببه.