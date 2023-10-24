شكرا لقرائتكم خبر عن بذور تساهم فى فقدان وزنك.. أبرزها الشوفان والكتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من السمنة التى تعرضهم إلى مخاطر صحية بالغة، لذلك يجب عليهم جميعًا القيام بمحاولات إنقاص الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي سليم يحتوى على الفيتامينات والمعادن والبروتينات التى يحتاجها الجسم، بالإضافة الى تناول بعض البذور التى تساعد بشكل إيجابي على فقدان الوزن مثل بذور الشيا والكتان والشوفان وغيرها وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

وأوضح هذا التقرير إن إضافة هذه البذور الصحية إلى وجباتك يعزز الشبع ويعزز عملية التمثيل الغذائي. ولكن يجب أستخدامها باعتدال لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها.

البذور التى تساعد فى إنقاص الوزن بذور الشيا

بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يعزز الصحة العامة ويدعم فقدان الوزن، نقع بذور الشيا في الحليب أو الماء طوال الليل، يمكنك شرب الماء مع البذور المنقوعة في الصباح أو يمكنك تناول الحليب ، أو فوقه الفواكه وتناوله مثل العصير.

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع والرضا، مما يقلل من الرغبة في الإفراط في تناول الطعام. عند مزجها مع السائل، فإنها تشكل مادة هلامية يمكن أن تساعد في السيطرة على الجوع.

بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر جيد للألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي صحية لقلبك. تساعد الألياف القابلة للذوبان في بذور الكتان على إبطاء عملية الهضم، مما يقلل من معدل امتصاص السكر في مجرى الدم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

يمكن أن تساعد الدهون الصحية الموجودة في بذور الكتان على تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة التمثيل الغذائي. وتعتبر بذور الكتان بمثابة وجبة خفيفة سريعة ومشبعة.

بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس مليئة بالبروتين والألياف والدهون الصحية وفيتامين E والمغنيسيوم والسيلينيوم. تدعم هذه العناصر الغذائية تعزيز الطاقة وتساعد في تنظيم الجوع.

بذور قرع العسل

بذورقرع العسل هي مصدر للمغنيسيوم الذى ينظم نسبة السكر في الدم ويساهم فى فقدان الوزن.كما تحتوي بذور قرع العسل على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية المفيدة للجسم ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.