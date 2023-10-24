عدن - ياسمين التهامي - يقلل من خطرالإصابة بمرض شائع لا دواء له بنسبة 60%..دراسة أمريكية جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الفياغرا"

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 02:04

توصلت دراسة أمريكية إلى أن عقار الفياغرا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 60%.

ويقول الباحثون أن عقار السيلدينافيل، المعروف تجاريا باسم الفياغرا، يحجب إنزيما موجودا في أدمغة من يعانون من المرض بكميات كبيرة. حسب "الديلي ميل".

وأشاروا إلى أن الفياغرا، تعمل على تعزيز تدفق الدم، ما يعني أن لديه القدرة على علاج الخرف، لأنه يحسن صحة الدماغ.

واقترحت الدراسة أن عقار الفياغرا يثبط بروتينا يسمى PED5، والذي "يزداد بشكل كبير" لدى مرضى ألزهايمر في جزء الدماغ الذي يدير الذاكرة.

يشار إلى أن مرض ألزهايمر مازال دون علاج تام، إلا أن تشخيصه المبكر يمكن أن يساعد على إبطاء تطور الأعراض باستخدام عدد من الأدوية المتوفرة.