شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الكبد الدهني الصامتة.. منها التعب غير المبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني يحدث نتيجة تراكم الدهون في خلايا الكبد، وقد يصاب الكثير من الأفراد بالكبد الدهني دون أن تظهر عليهم أعراض ملحوظة، خاصة في المراحل المبكرة، لذا من المهم معرفة أعراض الكبد الدهني الصامتة حتى يسهل اكتشافها مبكرًا وإدارتها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض الكبد الدهني غالبًا ما تمر علامات الكبد الدهني دون أن يلاحظها أحد

يتطور الكبد الدهني عندما تتراكم كمية من الدهون أكبر مما يمكنه معالجتها، ما يؤدي إلى تسللها إلى خلايا الكبد، ويمكن أن يحدث هذا دون أي علامات خارجية، ما يجعل من الصعب اكتشافه، خاصة في مراحله المبكرة، غالبًا ما تمر العلامات الصامتة للكبد الدهني دون أن يلاحظها أحد، ما يسمح للحالة بالتقدم دون تدخل.

فيما يلي بعض علامات الكبد الدهني ​التعبالتعب غير المبرر والمستمر هو علامة مبكرة شائعة للكبد الدهني، يلعب الكبد دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي، وقد يؤدي ضعفه إلى نقص الطاقة وزيادة التعب. فقدان أو زيادة الوزن غير المبررةيمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تعطيل عمليات التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى تغيرات في وزن الجسم. إذا كنت تعاني من تغير في الوزن دون أي سبب، فقد يكون ذلك بسبب الكبد الدهني. ألم في البطنيعاني العديد من الأشخاص المصابين بالكبد الدهني من انزعاج خفيف أو ألم خفيف في الجانب العلوي الأيمن من البطن، وهو ما قد يكون مؤشرًا على الكبد الدهني. بداية مرض السكرييرتبط الكبد الدهني ارتباطًا وثيقًا بمقاومة الأنسولين ويمكن أن يسبق تطور مرض السكري من النوع الثاني. يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر حدوث مضاعفات التمثيل الغذائي. البول الداكن والبراز الشاحب

في المراحل المتقدمة من مرض الكبد، يمكن أن تحدث تغيرات في لون البول والبراز. قد يشير البول الداكن إلى زيادة مستويات البيليروبين، في حين أن البراز الشاحب أو ذو اللون الطيني يمكن أن يشير إلى مشاكل في وظائف الكبد.

اليرقان

في الحالات الشديدة، قد يصاب الأشخاص المصابون بالكبد الدهني باليرقان، الذي يتميز باصفرار الجلد وبياض العينين. يعد اليرقان علامة على وجود خلل كبير في وظائف الكبد وغالبًا ما يظهر في المراحل المتأخرة من مرض الكبد.

أسباب الكبد الدهني

يعد وزن الجسم الزائد، وخاصة السمنة في منطقة البطن، عامل خطر كبير للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

يمكن أن تساهم الدهون المتراكمة في تطور الحالة وتطورها. إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون غير الصحية يمكن أن يعزز تراكم الدهون في الكبد. يرتبط قلة النشاط البدني بزيادة خطر الإصابة بالمرض.