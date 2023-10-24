شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشاى الأخضر.. منها انخفاض ضغط الدم وتحسين المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاي الأخضر من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ويتميز الشاى بفوائد صحية متعددة من بينها انخفاض ضغط الدم، والشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، كما يساهم فى انخفاض مستويات الكافيين مقارنة بأنواع الشاي الأخرى، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia

فوائد الشاى الأخضر انخفاض ضغط الدم

قد يكون للكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر تأثير قصير المدى على خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من ضغط الدم الانقباضي أكثر من 130 ملم زئبق.

تحكم أفضل في نسبة السكر في الدم

الشاي الأخضر يحسن معدلات نسبة السكر في الدم ،وحساسية الأنسولين، ووجدت دراسة أجريت فى الصين شملت البالغين، أن أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر أو يشربوا أنواعًا أخرى من الشاي.

تحسين الاسترخاء والمزاج

عنصر theanine الموجود في الشاي الأخضر يعزز الاسترخاء والوظيفة الإدراكية. وجد الباحثون أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في الحد من القلق ،وتحسين الذاكرة وكذلك مدى الانتباه. كما أوضحوا الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا 6 أكواب من الشاي الأخضر منزوع الكافيين يوميًا لمدة 6 أسابيع كانت لديهم هرمونات توتر أقل وتحسنت أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر ، حيث أن فوائد الشاى الأخضر تأتي بعد تناول 6 أكواب يوميًا أو من خلال مكملات مستخلص الشاي الأخضر.

ورغم الفوائد الصحية الناتجة عن شرب الشاى الأخضر الا أن الأفراط فى تناوله فيؤدى ذلك الى مضاعفات صحية للأفراد، لذا ينصح الأطباء بشرب الشاى ولكن فيما لا يزيد عن 6 أكواب شاى