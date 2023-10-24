شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تلاحظ إذا كان طفلك مصابًا بالسرطان؟.. علامات يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، أن ما يقرب من نصف الآباء لا يعرفون أعراض السرطان لدى الأطفال، وتشمل أنواع السرطان الأكثر شيوعًا لدى الأطفال سرطان الدم الحاد وسرطان الدماغ والحبل الشوكي، وكشفت الدراسة بحسب موقع "the-sun"، أن حوالي أن 47% من الآباء لم يتمكنوا من إدراج العلامات الشائعة للإصابة بالسرطان، وتشير التقارير إلى أن معدلات البقاء على قيد الحياة تتخلف عن نظيراتها في بقية أوروبا.

وقالت الدكتورة شارنا شانموجافاديفيليا، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "إن أعراض المرض لدى الأطفال غالبا ما تحاكي الأمراض الشائعة الأخرى، وبالنظر إلى أن اختبارات الفحص غير متوفرة حاليا، فإن الوعي العام والمهني لضمان التشخيص والعلاج المبكر أمر ضروري".

وتضمن الاستطلاع الذي شمل 1000 شخص بالغ أسئلة حول التعرف على علامات وأعراض السرطان وأي الأعراض، في المتوسط، حدد أولئك الذين شملهم الاستطلاع 11 فقط من أصل 42 علامة وأعراض كلاسيكية.

وكانت الأعراض الأقل شهرة هي البلوغ المبكر أو المتأخر، وتأخر النمو عند الرضع وبطء النمو.

وشملت الأعراض الأكثر شهرة وجود كتلة أو تورم في الحوض أو الخصية أو الثدي، دم في البول أو البراز، التغييرات في الشامات، كتلة أو تورم في جدار الصدر أو الإبطين، وفقدان الوزن.

وقال الباحثين إن ندرة الإصابة بالسرطان لدى الأطفال تمثل عائقًا رئيسيًا أمام التشخيص المبكر، في حين أن عدد الحالات قد يكون صغيرا مقارنة بسرطانات البالغين، فإن الخطر التراكمي منذ الولادة وحتى مرحلة البلوغ المبكر يمكن مقارنته بأمراض الطفولة الأخرى."

يمكن أن تكون أعراض السرطان مشابهة جدًا لأعراض أمراض الطفولة الأخرى، ولكن الأعراض الأكثر اشتباها فى تشخيص السرطان قد تشمل تعرف على :

1. كتلة أو تورم في الحوض أو الخصية أو الثدي

2. وجود دم في البول

3. التغييرات في الشامات

4. وجود كتلة في الصدر أو الإبطين

5. فقدان الوزن

6. ألم أو كتلة في البطن

7. كتلة أو تورم في الوجه أو الفك أو الجمجمة

8. الصداع المستمر/المتكرر

9. التعب المستمر والمتكرر

10. فقدان الشهية

11. القيء المستمر

12. النزيف الشديد/الكدمات/الطفح الجلدي

13. النوبات

14.ألم في جدار الصدر أو الإبطين

15.تورم وألم في العظام أو المفاصل غير مبرر

16. تغير في عادات الأمعاء: إمساك أو إسهال

17. آلام البطن المستمرة والمتكررة

18. صعوبة في التبول

19. مشاكل في الرؤية (ازدواج الرؤية/ عدم وضوح الرؤية)

20. تورم الغدد (جانب الرقبة)

21. صعوبة في المشي/التوازن

22. آلام العظام المتكررة والمستمرة (تسوء في الليل)

23. شحوب ملحوظ في الجلد

24. حدود متعددة للأنفلونزا

25. نزيف غير مبرر بين الدورات الشهرية

26. الحمى والتعرق الليلي

27. ضيق التنفس

28. صعوبة في البلع

29. الساق الضعيفة/المتعرجة غير المبررة

30. هناك خطأ ما في غريزة الوالدين

31. الصراخ غير المبرر عند الأطفال الصغار

32. التهاب الحلق المتكرر

33. التهاب الرقبة