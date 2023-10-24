شكرا لقرائتكم خبر عن امتنع عن هذه الأطعمة لو عندك إسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالإسهال أحد أهم المشكلات الصحية التى يعانى منها البعض، فهى مشكلة عرضية، وعرض مرضى، يحتاج إلى بعض الأطعمة التى تساعد على إيقافه وتقليل سيولة البراز، وفى الوقت ذاته يحتاج علاجه للتوقف عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة التى تزيد من سيولة البراز.

ووفقًا لتقرير نشره موقع evrydayhealth الطبى، فإن بعض الأطعمة تساعد على زيادة تماسك البراز وبالتالي تقلل من الإسهال، مثل الشوفان، والموز، كذلك فإن تناول الأرز مفيد فى تلك الحالة، وأشارت الدراسات وفقًا للتقرير فإن الأطعمة التى تحتوى على البروبايوتك تخفف من أعراض الأسهال، كالزبادى.

وحذر التقرير من مجموعة من الأطعمة التى تضر بالمعدة وتساعد على زيادة حدة الإسهال لأنها تعزز من عملية الهضم.

ومن أبرز هذه الأطعمة التى يجب تجنبها تماما فى حالة الإصابة بالإسهال:

الطعام الغنى بالدهون، كالأطعمة المقلية والتى تساعد على زيادة حدة الاسهال

اللبن ومنتجاته ومنتجات الالبان، لأنها تزيد من صعوبة معالجة اللاكتوز فى حالة الاسهال وبالتالي تزيد من حدته وتفاقمه حتى لو لم يعانى المريض من تحسس من منتجات الالبان

الآيس كريم من المنتجات التى يجب الابتعاد عنها تماما فى حالة الاسهال

المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة من أخطر نوعيات المشروبات التى تزيد من حدة الاسهال، وتؤدى إلى تفاقمه، لأن هذه المشروبات تعتبر مدرة للبول وبالتالى تعزز من سيولة البراز والإسهال بشدة

المحليات الصناعية يجب الابتعاد عنها فى حالة الإصابة بالاسهال، لأن استهلاك المحليات والسكريات حتى الصناعية أو الخاصة بالدايت تساعد على الإسهال وسيولة البراز لذا يجب تجنبها فى أيام الإصابة

ابتعد تمامًا عن الأطعمة التى تسبب الغازات وتكونها ومنها القرنبيط والكرنب وغيرها حتى تشعر بحالة أفضل ويتوقف الإسهال

وأشار التقرير إلى أهمية الاهتمام بنوعيات الطعام والشراب أثناء الإصابة بالاسهال، والحد من تناول الأطعمة الغير صحية فكلها تساعد على زيادة حدة الاسهال وعدم توقفه، مما يضر الجسم ويجعله عرضة لفقدان المزيد من السوائل، لذا يجب الاعتماد على الطعام الصحى والممسك، الذى يساعد على تماسك البراز وتقليل حدة الاسهال الضار.