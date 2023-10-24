شكرا لقرائتكم خبر عن الاستحمام بالماء البارد يعزز المناعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء، يحاول الجميع إيجاد طرق للحفاظ على مناعتهم قوية حتى يتمكنوا من التعامل مع تغيرات الطقس بسهولة، ولكن هل تعلم أن تعريض نفسك للماء البارد خلال فصل الشتاء يمكن أن يعزز جهاز المناعة، خاصة أن استخدام الماء البارد أثناء الاستحمام أو السباحة أو غيرها من الأنشطة يمكن أن يؤثر على صحتك بشكل إيجابى، وفقًا لتقرير موقع "healthsite".

فوائد الاستحمام بالماء البارد خلال فصل الشتاءيساعد في تنشيط الدهون البنية

يمكن تنشيط الدهون البنية، والتي يشار إليها بالأنسجة الدهنية، عن طريق التعرض للبرد، بالإضافة إلى إنتاج الحرارة من خلال حرق السعرات الحرارية، يُعتقد أن الدهون البنية لها وظيفة في المناعة والتمثيل الغذائي .

يساعد في تنظيم هرمون التوتر

يمكن أن يساعد الغطس في الماء البارد في تنظيم هرمونات التوتر التي لها بعض التأثيرات المذهلة لتحفيز المناعة.

يحسن الدورة الدموية

يمكن أن يؤدي التعرض للماء البارد إلى انقباض الأوعية الدموية ثم تمددها، وهو ما يؤكده المؤيدون إنه يمكن أن يحسن الدورة الدموية وربما يعزز حركة الخلايا المناعية في جميع أنحاء الجسم.

جيد للبشرة والشعر

يمكن أن يساعد الماء البارد خلال فصل الشتاء بشرتك وشعرك عن طريق منع جفافهما أو خشونتهما، الماء البارد يمكن أن يضيق المسام مما يساعد بشرتك على أن تبدو منتعشة وصحية، علاوة على ذلك، فهو يعمل أيضًا على شد بشرة الشعر، مما يجعل شعرك أقوى.

ما هي القيود والاحتياطات؟

إلى جانب هذه الفوائد الملحوظة للغطس في الماء البارد، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الاعتماد بشكل كامل على هذه الطريقة.

يجب على الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة تجنب حمامات الماء البارد في فصل الشتاء لأنها قد تؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية مسببة نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحمى.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أي نوع من أمراض القلب، فتجنب تمامًا حمامات الماء البارد خلال فصل الشتاء.