شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العناصر الغذائية الضرورية لدعم العصب الحائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد العصب العاشر "الحائر" جزءًا من الجهاز العصبي اللاإرادي وتحديدًا الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، حيث يلعب دورًا في تنظيم وظائف الجسم الحيوية اللاإرادية، مثل التنفس، ومعدل ضربات القلب، وضغط الدم، عملية الهضم، في حالة نقص العناصر الغذائية في العصب المبهم، يمكن أن تظهر الأعراض الجسدية مثل فقدان النوم وانخفاض المناعة وانخفاض الوضوح العقلي، إن دعم العصب المبهم ببعض العناصر الغذائية يبقي الرسائل المرسلة قوية وواضحة حتى يتمكن دماغك من السمع والاستجابة لاحتياجات جسدك، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".

الكولينهذه المادة المغذية، الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك، هي ناقل عصبي مهم له تأثير وقائي على الشرايين ويساعد أيضًا في استعادة حساسية منعكس الضغط.

فيتامين ب12يساعد هذا المغذيات الدقيقة في استقلاب الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية. تساعد منتجات الألبان والبيض على تزويد الجسم بفيتامين ب12

المغنيسيوميوجد بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء، ويساعد المغنيسيوم في تنظيم تقلص العضلات وضغط الدم واستقلاب الأنسولين.

الصوديوميساعد الصوديوم الموجود في الملح في العديد من العمليات الفسيولوجية مثل تقلص العضلات ونشاط الخلايا العصبية وامتصاص العناصر الغذائية.

أوميجا 3توجد في بذور الشيا والجوز وزيت كبد سمك القد، وتساعد أوميجا 3 في إنتاج الهرمونات وتنظيم معدل ضربات القلب.

يشار إلى أن العصب الحائر يعد الجزء الرئيس في الجهاز العصبي الباراسمبثاوي المسؤول عن تهدئة الجسم، حيث يساعد على الاسترخاء ويقلل معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويحفز الهضم وعمليات الإخراج.

تتضمن وظائف العصب الحائر نقل المعلومات الحسية إلى الجلد في منطقة خلف الأذن والجزء الخارجي من قناة الأذن وبعض أجزاء الحلق.

تحفيز ردود الفعل الانعكاسية، مثل السعال، والعطس، والبلع، والقيء، وكذلك التعرق وإفراز اللعاب.

المساهمة في عملية التذوق.

نقل الإحساس من الأعضاء الداخلية إلى المخ وإليها، مثل القلب، والحنجرة، والمريء، والقصبة الهوائية، والرئتين، ومعظم أجزاء الجهاز الهضمي.