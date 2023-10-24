شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية اتبعها لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى هي رواسب معدنية مؤلمة يمكن أن تتشكل في الكلى، وغالبًا ما تتطور عندما تصبح بعض المواد في البول، مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، شديدة التركيز، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

ورغم أن الوراثة والحالات الطبية يمكن أن تلعب دورًا، إلا أن العادات الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تكوين حصوات الكلى، ولتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، عليك مراعاة النصائح التالية: قلل من الملح وحافظ على رطوبة جسمك قلل من الملح وحافظ على رطوبة جسمك شرب الكثير من الماء أمر بالغ الأهمية، خاصة أن الترطيب الكافي يساعد على تخفيف المواد المسئولة عن تكوين الحصوات، ما يقلل من احتمالية تجمع البلورات معًا. يُنصح بتناول 3 لترات من السوائل للبالغين الأصحاء، ويمكن أن تؤدي مستويات الصوديوم المرتفعة إلى زيادة الكالسيوم في البول، وهو عامل خطر لتكوين الحصوات، ومن المستحسن تقليل تناول الملح.

التحكم في الأطعمة الغنية بالأوكسالاتيمكن للأوكسالات أن ترتبط بالكالسيوم في البول، وتشكل الحصوات. وينبغي تناول الأطعمة مثل السبانخ والبنجر والمكسرات، التي تحتوي على نسبة عالية من الأكسالات، باعتدال. مراقبة استهلاك البروتين والكالسيوم

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين الحيواني إلى زيادة مستويات حمض اليوريك، ما قد يؤدي إلى تكون حصوات حمض اليوريك، ومن المفارقة أن الكالسيوم الغذائي الكافي يمكن أن يقلل من خطر تكون الحصوات عن طريق الارتباط بالأكسالات في الأمعاء، ما يمنع امتصاصها.



ويجب الحفاظ على مستويات الكالسيوم ضمن الحدود الطبيعية، وزيادة ونقصان مستويات الكالسيوم، وكلاهما يؤهب لتكوين الحصوات.

تجنب الإفراط في تناول فيتامين سي

قد تكون الجرعات العالية من مكملات فيتامين C مرتبطة بتكوين حصوات الكلى.

تمنع الخضراوات الغنية بالبوتاسيوم مثل اللفت والبروكلي وكرنب بروكسل من تكوين حصوات الكلى وتقليل فقدان الكالسيوم. ويحتوي الليمون على حامض الستريك، الذي يمنع تكون حصوات الكلى ويساعد في تفككها.