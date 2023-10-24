شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لتناول العسل.. تعزيز صحة القلب أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن العسل بأنواعه له فوائد صحية متعددة من بينها تحسين صحة القلب، وتخفيف السعال، وتحسين معدلات نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى تقليل التجاعيد، وسيوضح التقرير التالي ذلك، بحسب ما نشره موقع hindustantimes.

يتميز العسل بخصائص طبية يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب ومشاكل الكوليسترول تناوله باعتدال، بالإضافة إلى المذاق الرائع له الذى يجعله محلي طبيعي يحظى بشعبية كبيرة.

كما أن العسل غنى بمضادات الأكسدة الموجودة التي تمنع الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري وكذلك انتظام ضربات القلب، ما يعزز صحة القلب، ويمكن إعطاؤه للأطفال عند إصابتهم بالسعال.

فوائد العسل 1. يمنع مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب

يحتوي العسل على مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تحييد أنواع الأكسجين التفاعلية، ما يقلل من خطر الإصابة بحالات مثل الشيخوخة المبكرة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

2.إدارة نسبة السكر في الدم

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العسل في الحماية من متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني، ويزيد العسل من مستويات الأديبونيكتين، وهو الهرمون الذي يقلل الالتهاب ويحسن تنظيم نسبة السكر في الدم.

3.يحسن صحة القلب

قد يساعد العسل على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون في الدم وتنظيم ضربات القلب ومنع تلف الخلايا. خاصة أن البروبوليس وهو مادة صمغية ينتجها النحل، قد يحسن أيضًا مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

4. يعزز الحروق وشفاء الجروح

عند تطبيقه موضعياً، يكون العسل فعالاً في علاج الحروق والجروح والأمراض الجلدية. وهو مفيد بشكل خاص لتقرحات القدم المرتبطة بمرض السكري.

5.مثبط للسعال

بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة، يعتبر العسل بمثابة مثبط طبيعي وآمن للسعال .