شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لشلل الأطفال.. 5 أعراض تكشف الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شلل الأطفال هو مرض شديد العدوى يسببه فيروس، وغالبية المصابين بالمرض لا تظهر عليهم أي أعراض، وبعض الأفراد تظهر عليهم أعراض طفيفة فقط، حيث يصيب الفيروس الأطفال بالشلل من خلال استهداف أنظمتهم العصبية، ومع ذلك، فإن نسبة صغيرة فقط من الناجين منه يصابون بالشلل.

وفى اليوم العالمى لشلل الأطفال أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) حملات قومية مستمرة للقضاء على الفيروس، حيث أعلنت مصر خالية من شلل الأطفال رسميًا في عام 2006.

ما الذي يسبب مرض شلل الأطفال، المرض المعدي؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ينتقل فيروس شلل الأطفال من براز طفل حامل للفيروس إلى الأطفال الآخرين، عبر الطعام أو الشرب الملوث بسبب سوء مستوى النظافة الشخصية، ولو كان هؤلاء الأطفال غير محصنين بالتطعيم الواقي يتكاثر الفيروس في الأمعاء ويهاجم الجهاز العصبي، مما يسبب المرض.

وينتشر مرض شلل الأطفال في كثير من الأحيان عن طريق الاتصال بالنفايات الملوثة، ويحدث هذا كثيرًا عندما يغسل الأطفال أيديهم بشكل غير صحيح أو لا يغسلونها على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك أو تناول الماء أو الطعام الملوث بالفيروس قد يسبب ذلك، عندما يسعل طفل مصاب أو يعطس قطرات ملوثة في الهواء، يمكن أن ينتشر، يمكن أن يبقى الفيروس لعدة أسابيع في براز الطفل.

5 أعراض للإصابة بمرض شلل الأطفال

وفقا لموقع " healthline"، نعرض أبزر علامات الإصابة بشلل الأطفال

الحمى:

يمكن أن تكون الحمى عند الأطفال مؤشرا على الإصابة، غالبًا ما تكون الحمى المرتفعة لدى الأطفال المصابين بشلل الأطفال من أولى العلامات التي تظهر.

التيبس:

قد يعاني الأطفال المصابون بشلل الأطفال من تصلب العضلات أو عدم الراحة، خاصة في الرقبة والظهر.

التعب:

بشكل عام، الأطفال مفعمون بالحيوية والنشاط، إنهم يحبون ممارسة الأنشطة في الخارج أثناء الجري، ومع ذلك، يجب عليك توخي الحذر إذا ظهرعليهم علامات الخمول والإرهاق والتعب بسرعة .

الشلل:

ضعف العضلات من أعراض شلل الأطفال، مما يؤثر بشكل رئيسي على الساقين.

أعراض أخرى:

الصداع والغثيان والتهاب الحلق والتشنجات العضلية والحساسية هي بعض الأعراض الأخرى.

يجب عليك التأكد من حصول طفلك على جميع التطعيمات المطلوبة في الوقت المحدد ، حيث يعد التطعيم ضد شلل الأطفال أحد أهم الأدوات في المعركة ضد المرض ، فلا يوجد دواء محدد يمكن استخدامه لعلاج شلل الأطفال، ولكن يتم توفير العلاج الطبيعي إذا كنت مصابًا بشلل الأطفال.