مجربة وسريعة المفعول ..9 أطعمة مفيدة لعلاج خمول الغدة الدرقية

بيروت - نادين محمد - تحتاج الغدة الدرقية إلى اليود لتعمل بشكل صحيح وتنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية لتلبية احتياجات جسمك، إذا لم تحصل على ما يكفي من اليود، فإنك تخاطرين بقصور الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية.

وفقًا لـ Medline Plus إذا كنت تتبعين نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم أو تتبعين نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فقد تحتاجين إلى زيادة كمية اليود التي تتناوليها من مصادر أخرى. إليك أفضل الأطعمة لعلاج مشاكل الغدة الدرقية.

ما رأيك في معرفة المزيد عن ما الذي تحاول دورتك الشهرية إخبارك به عن الغدة الدرقية؟

1. الزبادي

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تحتوي منتجات الألبان على ما متوسطه 85 ميكروجرام من اليود لكل كوب، ومع ذلك، فإن كمية اليود في منتجات الألبان قد تختلف. على الجنب الآخر قد يحتوي الحليب الخالي الدسم من 38 إلى 159 ميكروجرام لكل كوب.يعد الزبادي العادي قليل الدسم أو الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا أيضا .

2. الجوز البرازيلي

يحتوي الجوز البرازيلي على عنصر غذائي آخر يساعد على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية: السيلينيوم . قد يساعد السيلينيوم في تجنب تلف الغدة الدرقية على المدى الطويل لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بالغدة الدرقية فقد تحتوي نواة واحدة فقط على ما بين 68-91 ميكروجرامًا.

3. الحليب

يعد الحليب ومنتجات الألبان من أفضل مصادر اليود، ومع ذلك، فإن المشروبات النباتية المستخدمة كبدائل للحليب، مثل مشروبات الصويا واللوز، تحتوي على كميات صغيرة نسبيًا من اليود.

قد يساعد تناول كوب واحد من الحليب قليل الدسم في تلبية حوالي ثلث احتياجاتك اليومية من اليود ويعد الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية أكثر عرضة لنقص فيتامين د من نظرائهم الأصحاء.

4. الدجاج ولحم البقر

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يعد الزنك عنصرًا غذائيًا رئيسيًا آخر للغدة الدرقية، حيث يحتاجه جسمك لإنتاج هرمون الغدة الدرقية. إن تناول كمية قليلة جدًا من الزنك يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، وقد تواجهين أيضًا آثارًا جانبية مثل الثعلبة الشديدة ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تهاجم بصيلات الشعر وتجعلها تتساقط .

5. السمك

تعد الأسماك تعد مصدرًا جيدًا لليود وتحتوي حصة واحدة من سمك القد المخبوز 3 أونصات على حوالي 158 ميكروجرام من اليود .

يعد المحار مثل جراد البحر والروبيان من المصادر الجيدة لليود. تحتوي 3 أونصات فقط من الجمبري (حوالي 4 أو 5 قطع) على ما يقرب من 10% من الكمية الموصى بها.

يمكن أن تكون المحار أيضًا مصدرًا جيدًا للزنك أيضًا. تحتوى ثلاث أونصات من سرطان البحر وجراد البحر في ألاسكا تحتوي على 6.5 و3.4 ملليجرام من الزنك، على التوالي.

6. البيض

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 16% من اليود اليومي، و20% من السيلينيوم اليومي الذي تحتاجه، مما يجعله غذاءً فائقًا للغدة الدرقية.

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7. التوت

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يتطلب أفضل نظام غذائي للغدة الدرقية أكثر من مجرد اليود والسيلينيوم وفيتامين د. يجب أن يحتوي النظام الغذائي لعلاج الغدة الدرقية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة . يوفر التوت الأسود نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف .

8. الخضروات الصليبية

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الخضروات الصليبية (مثل: البروكلي، والقرنبيط، واللفت، وكرنب بروكسل) يمكن أن تسبب مشاكل في الغدة الدرقية فهي تحتوي على مركبات تسمى الجلوكوزينات، والتي قد تتداخل مع إنتاج الجسم لهرمونات الغدة الدرقية بكميات كبيرة.

9. الصويا

فول الصويا يمكن أن يؤثر سلبًا على وظيفة الغدة الدرقية ويغير مستويات هرمونات الغدة الدرقية.



المصدر:هيلث لاين