شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصعب على النساء بعد سن الـ40 التخلص من الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمك في السن، يتغير جسمك ونظامك الغذائي وعاداتك ونمط نومك، كما يؤثر أيضًا على قدرتك لإنقاص الوزن، وهناك بعض العوامل التى تتحكم فى بطء عملية فقدان الوزن من الجسم عند النساء يجب معرفتها، وفقًا لما نشره موقع "healthsite"

التغيرات الهرمونية

تمر المرأة بمرحلة كبيرة عندما تبلغ سن الأربعين والخمسين، وانقطاع الطمث هو مرحلة بيولوجية طبيعية تحدث معها الكثير من التغييرات في جسم المرأة وشهيتها وهرموناتها، أثناء انقطاع الطمث، ينخفض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، ما قد يؤدي إلى زيادة الدهون.

تباطؤ عملية التمثيل الغذائي

من الطبيعي أن يتباطأ التمثيل الغذائي لديك عندما تكبر، حيث تتباطأ بعد أن تصل إلى 30 عامًا وتستمر في التباطؤ كلما تقدمت فى العمر، إذا كنت لا تأكل بشكل صحيح وتمارس الرياضة بشكل متكرر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن وقد يكون من الصعب التخلص من هذا الوزن.

نمط النوم

مع تقدمك في السن، يصبح من الصعب عليك النوم أثناء الليل، هذا أمر يتعلق بالعمر، فقد تضطر إلى العمل بجد للنوم لأكثر من 5 أو 6 ساعات، فقلة النوم يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

نمط الحياة المستقر

كلما تقدمت في العمر، أصبح نمط حياتك أقل نشاطًا بسبب العمر، قد ينخفض مستوى الطاقة لديك، وقد تقضي كل يومك في العمل، وينتج عن ذلك نمط حياة خامل تمامًا، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، عليك أن تعيش أسلوب حياة نشطًا مما يعني سحب جسمك إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع.

فقدان العضلات بسبب التقدم في السن

العمر يؤدي إلى فقدان العضلات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدهون أيضا. لذا، لتجنب ذلك، عليك الاستمرار في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.