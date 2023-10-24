أنواع من التوابل تساعد في إنقاص الوزن.. ما هي؟

بيروت - نادين محمد - تبحثين دائماً عن طرق غير تقليدية لإنقاص وزنك. تُعتبر أفضل طريقة لحل هذه المشكلة هي البحث عن الوسائل غير المعقدة التي تساعدك في تسهيل عملية انقاص الوزن. يوجد العديد من الأعشاب والتوابل الحارقة للدهون التي تساعدك في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم سريعا .

تعرفي الى طريقة تحضير هذه التوابل للتخسيس وحرق الدهون، كما تتمتع جميعها بفوائد صحية عديدة تساعدك على التخلص من العديد من المشاكل والأمراض.

الفلفل الأسود

الصورة عن موقع Freepik



فاتح للشهيّة، منشّط للمعدة وللجهاز الهضميّ، وطارد للغازات. ولكن إذا كان فاتحاً للشهيّة فكيف يمكن استعماله للنحافة ؟

قام باحثون في جامعة كاليفورنيا بإجراء دراسات حوله، فوجدوا أن تناول الفلفل الأسود الحارّ يزيد من حرارة الجسم ويسبّب التعرق ما يجعل منه وسيلة فعّالة لمحاربة البدانة.

من جانبهم اقترح خبراء كوريّون بتخفيف الوزن بمساعدة مادّة البيبيرين التي تدخل في تركيبة الفلفل الأسود، حيث أثبتت اختبارات أوليّة أنّ هذه المادّة تحول دون تكوّن خلايا دهنيّة جديدة في جسم الإنسان، وبذلك فهو علاج للتخلّص من السمنة .

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القرفة

تساعد القرفة على تحسين الذاكرة، زيادة الانتباه، حرق الدهون، وخفض مستوى السكّر في الدم، حيث أنّ ارتفاع مستوى السكّر في الدم بعد تناول الوجبات يكسب الجسم وزناً جديداً. تعمل القرفة أيضاً على تحفيز خلايا الجسم على الاستفادة من هرمون الإنسولين وحرق المزيد من السكّر.

الكمون

الصورة من freepik

الكمون غني بمضادات الأكسدة والفيتوسترولس. وهذا الفيتوسترولس عبارة عن مواد طبيعية من أصل نباتي تشبه الكولسترول في بنيته ووظيفته ولكنها تمنع امتصاص الكولسترول في الجهاز الهضمي مما قد يفسر سبب تأثيرها على فقدان الوزن.

وقد اثبتت دراسات سريرية سابقة أن استهلاك الأطعمة المعززة بحوالي 0،8 غرامات على الأقل بالسترول أو السترول النباتي يعمل على تخفيض مستويات الكولسترول السيء LDL.

كما أن الكمون ارتبط بمنع مرض السرطان. وبذور الكمون مصدر رائع للحديد وتدعم وظائف نظام المناعة في الجسم.

كيف يمكن استهلاك الكمون؟

الكمية التي توصي بتناولها الدراسة هي 3 غرامات من مسحوق الكمون، وهذه تساوي أقل بقليل من ملعقة صغيرة. وإذا وجدت أن مزيج اللبن الرائب مع الكمون لا يروق لك كثيراً بإمكانك تجربة طرق أخرى تضيفين بها هذه التوابل القوية إلى نظامك الغذائي:

اضيفي الكمون المطحون إلى الخضار المطبوخة.

استخدمي الكمون عند تحضير الحمص أو طبق الأفوكادو مع البصل والفلفل الأحمر الحار.

حضري كوباً من المشروب الساخن بنقع حبوب الكمون في الماء المغلي واتركي المزيج ينقع مدة 10 دقائق.

رشي الكمون فوق المكسرات والوجبات الصحية الأخرى.

أضيفي الكمون إلى شوربة العدس.

أضيفي الكمون إلى الكينوا وإلى المشمس المجفف واللوز.

الزنجبيل

الصورة من freepik

يساعد في عملية التمثيل الغذائي للجسم، ينظم عملية الهضم، ما يسهم في حرق الدهون والسعرات الحرارية بسرعة، إذ يحتوي على الأنزيمات التي تعمل كمحفزات للبروتينات لإفراز الأنزيمات الهاضمة وزيادة درجة حموضة المعدة. يحتوي الزنجبيل أيضاً على نسبة عالية من الألياف، وهذا يسهل حركة الأمعاء ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الكركم

الصورة من freepik

الكركم من التوابل التي تضيف نكهة ولوناً للطعام، يحتوي على مادة الكركمين Curcumin ، وهي من المركبات الكيميائية التي تنتمي إلى متعددات الفينولات Polyphenols ومضادات الأكسدة التي تساعد في علاج مجموعة من الالتهابات بشكل رئيسي وأيضاً على إنقاص الوزن.

فقد أثبتت بعض الدراسات أن تناول الكركم لمرتين ييومياً لمدة شهر يضاعف من معدل حرق الدهون ويحفز الجسم على إفراز هرمون الأنسولين Insulin المهم لتحويل الطعام إلى طاقة، ما يساهم في حرق السعرات الحرارية، ويقلل من نمو الأنسجة الدهنية عن طريق المساعدة في تحويل الخلايا الدهنية البيضاء إلى بنية والتي يتم حرقها بدلاً من تخزينها، كما يعزز الكركم مستويات هرمون الأديبونكتين Adiponectin المسؤول عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي ومستويات الغلوكوز Glucose، أي سكر الدم.

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خلطة الكتّان والكمّون والزنجبيل

الصورة عن موقع Freepik

لكلّ من هذه المكوّنات خصائص تساعد على إنقاص الوزن بشكل مذهل، والجمع في ما بينها يحوّل الجسم إلى ماكينة لحرق الدهون لتظهر نتيجة تناولها سريعاً، ولكن هذا لا يعني الإفراط في تناول الوجبات الدسمة، بل يجب اتّباع نظام غذائيّ متوازن وغنيّ بكلّ العناصر الغذائيّة مع تناول هذا الخليط مرّتين يوميّاً.

طريقة التحضير:

-أوّلاً تخلط 3 ملاعق من بذور الكتّان مع 3 ملاعق من الكمّون غير المطحون، وتوضع على النار مع التقليب لمدّة دقيقتين.

- يوضع خليط بذور الكتّان والكمّون داخل الخلّاط لتتحوّل البذور إلى مسحوق، ثمّ تضاف ملعقتان من مسحوق الزنجبيل.

هناك طريقتان لتناول هذا الخليط من التوابل، الأولى من خلال إضافة ملعقة منه إلى كوب من الماء الدافئ و1/2 ملعقة من العسل الأبيض لتحسين المذاق.

أمّا الطريقة الثانية، تضاف ملعقة من هذا المسحوق إلى كوب من الزبادي والعسل أيضاً، ويتمّ تناول ملعقتين منه يوميّاً، إحداهما قبل الإفطار والثانية قبل الغداء، ويمكن التنويع بين الطريقتين منعاً للشعور بالملل.

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