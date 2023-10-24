شكرا لقرائتكم خبر عن مصر خالية من شلل الأطفال.. اعرف قائمة التطعيمات الإجبارية للوقاية من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر جهود مصر فى الحفاظ على البلاد خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر تمامًا من شلل الأطفال عام 2006، وذلك بعد آخر حالة تم اكتشافها عام 2004، فى هذا التقرير نتعرف على قائمة التطعيمات الإجبارية للوقاية من المرض.

قائمة التطعيمات الإجبارية للوقاية من شلل الأطفال

الجرعة الصفرية (عند الولادة): نقطتان بالفم من تطعيم "سابين"

الجرعة الأولى (فى عمر الشهرين) نقطتان بالفم من تطعيم "سابين"، 5.0 سم حقنًا بالعضل من تطعيم "سولك"فى الجزء الخارجى من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر.

الجرعة الثانية ( فى عمر 4 أشهر) نقطتان بالفم من تطعيم سابين، 5.0 سم حقنًا بالعضل من تطعيم "سولك" فى الجزء الخارجى من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر.

الجرعة الثالثة ( فى عمر 6 أشهر) نقطتان بالفم من تطعيم سابين، 5.0 سم حقنًا بالعضل من تطعيم "سولك" فى الجزء الخارجى من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر.

الجرعة الرابعة (فى عمر 9 أشهر) نقطتان بالفم من تطعيم سابين

الجرعة الخامسة (فى عمر 12 شهرا) نقطتان بالفم من تطعيم سابين

وتأتى هذه التطعيمات الإجبارية للمواليد الجدد بجانب جهود الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات ضد هذا المرض وللحفاظ على مصر خالية من فيروس شلل الأطفال وذلك من خلال التطعيمات بشكل دورى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.