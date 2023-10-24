وداعًا دهون البطن العنيدة مع هذا الروتين 

بيروت - نادين محمد - كل شخص لديه بعض الدهون في البطن، حتى الأشخاص الذين لديهم عضلات بطن مسطحة. هذا امر طبيعي. لكن الكثير من دهون البطن يؤثر على الصحة و المظهر لا سيما بين السيدات.

الدهون نوعان، بعضها موجودة تحت الجلد مباشرة ، أما الدهون الأخرى فهي تستقر في الداخل حول الأعضاء مثل القلب والرئتين والكبد والأعضاء الأخرى.

تلك الدهون العميقة، والتي تسمى الدهون "الحشوية"، والتي قد تكون المشكلة الأكبر، حتى بالنسبة للأشخاص النحيفين.

هذا لا يعني أنها ضارة في المطلق، بينما الأشخاص بمختلف أجناسهم وأوزانهم بحاجة إلى بعض الدهون الحشوية لأنها تمثل حماية للأعضاء. لكن زيادة معدل الدهون الحشوية يجعلكِ عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع 2 ، وأمراض القلب، والخرف ، وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

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طرق حرق دهون البطن:

الدكتور مايك دايموندز، هو طبيب أمريكي متقاعد ويعمل الآن مدرب لياقة بدنية ويتابعه أكثر من مليون مشترك على قناته في يوتيوب وعادةً ما يستخدم تحول جسده كمثال لكيفية مساعدة الناس على أن يصبحوا أفضل.

شارك دايموندز أفضل نصائحه لخسارة دهون البطن بطريقة سريعة. ونذكرها كالتالي:

1. النظام الغذائي



النظام الغذائي هو أهم شيء لإنقاص الوزن ودهون البطن، لذلك الخطوة الأولى تبدأ بخفض السعرات الحرارية أكثر مما تتناوليه. كذلك يجب تناول مزيد من البروتين بما يعادل حوالي 1 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم. البروتين ضروري لبناء العضلات وسيساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع.

2. تدريب المقاومة

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الاعتماد على الرجيم وحده سيساعدكِ على فقدان الدهون، لكن من المستحيل بناء العضلات دون التدريب المناسب. هدفكِ ليس إنقاص الوزن، بل إنقاص الدهون، ولكي يحدث ذلك، عليكِ أن تمزجي بين النظام الغذائي مع التدريب وهنا المقاومة من أفضل طرق بناء العضلات.

ما هو التدريب الأفضل بالنسبة لك؟ يعتمد ذلك على ما هو مستواكِ الحالي.

بمجرد ذهابكِ إلى صالة الألعاب الرياضية، يمكنك البدء في ممارسة المقاومة بشكل تدريجي بما يتناسب مع طاقتكِ.

3. الكارديو

بالإضافة إلى تمارين المقاومة الرائعة في بناء العضلات، فإن تمارين الكارديو أيضًا مهمة سواء اخترت هييت (التدريب المتقطع عالي الكثافة)، أو (منخفض الكثافة) أو (متوسط ​​الشدة)، فإن هدفكِ هو حرق المزيد من السعرات الحرارية ويمكن أن تساعدك تمارين الكارديو على تحقيق ذلك.

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4. التعافي

التعافي يعني النوم. تعتمد إعادة تكوين جسمك للعناصر الهامة على النوم ما بين 7 إلى 9 ساعات إذا كنتِ تريدين رؤية النتائج الواقعية. من خلال التعافي بشكل صحيح، ستبني عضلاتكِ وستحافظي على الدهون باستمرار.



5. المكملات

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تلعب المكملات دورًا أصغر في القائمة الكاملة لكيفية فقدان دهون البطن. ومع ذلك، من المهم التعرف على احتياجات الجسم وأيًا منها متوفر أو لا. اختاري المكملات الغذائية بحسب فحوصات الجسم وتوصيات الأطباء، كذلك، مسحوق البروتين والكرياتين خياران أساسيان في رحلة التخلص من دهون البطن.

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