شكرا لقرائتكم خبر عن اضبط ساعتك البيولوجية واستفد من التوقيت الشتوى لتعزيز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدءا من الخميس القادم، يتم العمل بالتوقيت الشتوى وفقا لقرار الحكومة، وتزامنا مع هذا القرار يوضح الدكتور ماهر الجارحى استشارى الأمراض الباطنية والصدر، ونائب رئيس مستشفى الحميات إمبابة، طرق الاستفادة من التوقيت الشتوى الجديد وكيفية تعديل الساعة البيولوجية للجسم بشكل أسرع.

وتابع "الجارحى" مؤكدا على أن الكثيرين فى فصل الصيف يضطرب ميعاد نومهم نتيجة السهر الزائد، مما له الكثير من الاضرار الصحية على الجسم، فالخمول وانعدام التركيز، والإجهاد، والشعور بآلام الجسم أهمها، إلا أنه مع التوقيت الشتوى الجديد يمكن السيطرة على هذه المشكلة.

وتابع أنه يمكن ضبط الساعة البيولوجية للجسم أو كما يطلق عليها "الساعة البيولوجية للنوم" بسهولة، من خلال تطبيق طريقة سهلة ومفيدة فى الوقت ذاته، بالنوم ساعة باكرا عن ميعاد النوم الطبيعى اليومى للإنسان، والذى يفضل أن يكون فى الساعة العاشرة ليلا، والنوم لمدة ثمانى ساعات كاملة، لمدة 4 أيام إلى 5 أيام على أقصى تقدير، هذه الطريقة لها الكثير من الفوائد والتى من أهمها:

- ضبط الساعة البيولوجية للجسم فى أسرع وقت.

- زيادة حدة التركيز وتعزيز صحة الدماغ ومهارات التذكر.

- زيادة حدة النشاط عند الاستيقاظ، والتخلص من الشعور بالخمول الذى تخلفه اضطرابات النوم الشائعة.

- زيادة قدرة الجسم على تحمل الجهد.

- زيادة مناعة الجسم ضد المرض.

- التخلص من اضطرابات النوم الشائعة والحصول على نوم هادئ متواصل لسلامة الجسم والصحة النفسية.

-النوم الجيد فى ساعات الليل، يعنى نفسية جيدة واختفاء للتقلب المزاج والاكتئاب وغيرها من الأعراض المرضية التى تظهر نتيجة اضطرابات النوم.