روسيا: طرح لقاح فيروس كورونا المحدث "سبوتنيك V" بعد التأكد من سلامته

القاهرة - سامية سيد - أعلن البروفيسور فلاديمير تشولانوف، كبير المتخصصين المستقلين فى وزارة الصحة الروسية، أنه سيتم طرح لقاح فيروس كورونا المحدث "سبوتنيك V" للتداول المدنى بعد التأكد من سلامته.

وقال تشولانوف - فى تصريح صحفى نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "مركز (جامالي) القومى الروسى للبحوث العلمية يمتلك قدرة إنتاجية كافية لإنتاج اللقاح لذلك فى حال التأكد من سلامته وفعاليته السريرية، فيمكن طرحه على الفور فى التداول المدني".

وأضاف أن لقاح "سبوتنيك V " المُحدث بتركيبته المحفزة للاستجابة المناعية الجديدة قد اجتاز اختبارات ما قبل السريرية، وتجرى الآن تجاربه السريرية، التى سيتم الانتهاء منها فى غضون أربعة أسابيع.

وأوضح تشولانوف أن معدل الإصابة بفيروس كورونا فى روسيا لا ينمو حاليا بشكل نشط، قائلا: "والأهم من ذلك هو أن عدد حالات العلاج فى المستشفيات لا يرتفع فى الوقت الراهن".

جدير بالذكر أن رئيس مركز "جمالي" الروسى للبحوث العلمية ألكسندر جينسبورج، قد أعلن سابقا أن لقاح "سبوتنيك V" لم يعد يحمى من فيروس "كورونا".