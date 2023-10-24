شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: الفياجرا تقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة حديثة إلى أن الفياجرا يمكن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 60%، حيث يقول الباحثون أن الحبة الزرقاء الصغيرة تحجب إنزيما موجودا فى دماغ من يعانون من المرض بصورة كبيرة، تساعد الفياجرا أيضًا على تعزيز تدفق الدم، مما يعنى أن لديها القدرة على علاج الخرف، لأنها تحسن صحة الدماغ.

أكدت الدراسة التى نشرت فى موقع جريدة " dailymail"، التى نظرت فى أكثر من 27 ألف شخص فوق سن 65 عاما، أن الخطر كان أقل بنسبة 62% بالنسبة للرجال و47% أقل بالنسبة للنساء إذا تناولوا الحبوب.

أكد الباحثون من مركز ماونت سيناى الطبى فى نيويورك، أن الفياجرا (السيلدينافيل)، وهو دواء شائع الاستخدام لعلاج ضعف الانتصاب، يمنع عمل إنزيمًا موجودًا فى الدماغ عند الأشخاص الذين يعانون من المرض.

شملت الدراسة أكثر من 27 ألف شخص فوق سن 65 عاما، وقارنت نصف المشاركين الذين تم وصف دواء السيلدينافيل لهم مع النصف الآخر الذين لم يفعلوا ذلك، وأظهرت النتائج أن الفياجرا يقمع بروتين يسمى PDE5، وفى مرضى الزهايمر، "يرتفع مستوى PDE5 بشكل ملحوظ" فى جزء الدماغ الذى يدير الذاكرة.

وقارن البحث نتائج أولئك الذين تناولوا الفياجرا وأولئك الذين لم يتناولوا الدواء، وأجرى البحث مركز ماونت سيناى الطبى فى نيويورك، وقال مؤلف الدراسة: "لقد وجدنا أن السيلدينافيل مرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 60%".

الفياجرا ومرض الزهايمر