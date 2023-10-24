شكرا لقرائتكم خبر عن 18خطوة فعالة للوقاية من العدوى ونزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الشتاء قادم، وتزامنا مع قدومه لابد وأن تكون مستعدا لبعض أمراضه، فالطقس البارد قد يحمل معه بعض الفيروسات المزعجة.

شدد الدكتور محمود بخيت استشارى أمراض الباطنة بقصرالعينى، على ضرورة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء مبكرا، من خلال تعزيز دفاعات الجسم ومناعته، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية، ونشاط الفطريات فى هذا الطقس البارد، مشيرا إلى أهمية الالتزام بنظام حياتى صحى خلال فصل الشتاء لتعزيز مناعة الجسم ضد المرض.





قواعد صحية لابد من الالتزام بها فى موسم الشتاء :

احم نفسك من التعرض للهواء البارد المباشر، لانه مجال جيد لمهاجمة العدوى للجسم ويحد من مناعته

اهتم بتقوية مناعتك وتقوية جسمك ولا ياتى هذا إلا بتناول بتناول الطعام الغنى بالفيتامينات والمعادن والعناصر، والتركيز على الفاكهة بأنواعها كالبرتقال واليوسفي والموز

ينصح بتعاطى مكملات وفيتامينات دوائية منها فيتامين سي والزنك والماغنيسيوم والسيلينيوم ولكن بعد استشارة الطبيب

اهتم بشرب كميات كبيرة المياه على الدوام

اشرب الماء قبل النزول فى الصباح الباكر

احصل على مصل الانفلونزا لك ولاسرتك لتخفيف اعراضها والوقاية من مضاعفاتها

امتنع عن التدخين فى فصل الشتاء

امتنع عن شرب المشروبات الغازية وعالية السكريات لأنها تضعف المناعة

ابتعد عن تناول الطعام الجاهز والمقليات والدهون والأطعمة المصنعة واعتمد على الطعام الصحى

المضادات الحيوية والفيروسية وأدوية البرد والكورتيزون لا تتناولها الا بعد الكشف واستشارة الطبيب

ابتعد عن السهر لأنه يضعف المناعة وزيادة ساعات نومك

الرياضة احرص على ممارستها يوميا فالنشاط الدائم يحميك من الأمراض ويعزز مناعتك

اهتم بشرب السوائل الصحية المختلفة لترطيب جسمك كالينسون والكراهية

الاهتمام بغسل الايدى والوجه جيدا

التدفئة الجيدة بعد الاستحمام

الاهتمام بتعديل النظام الحياتى لصحى فى كل برامج اليوم

اهتم بارتداء الملابس المناسبة للطقس، دون مبالغة فى التدفئة أو إفراط فى التخفيف