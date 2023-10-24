شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لشلل الأطفال.. كيف تكتشفين إصابة طفلك بالمرض وطرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى لشلل الأطفال في 24 أكتوبر من كل عام، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لتوعية الناس بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال، في هذا التقرير نتعرف على أهم الطرق لاكتشاف إصابة طفلك بشلل الأطفال وطرق الوقاية من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات، بحسب موقع "indiatvnews".

ويتم الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة عيد ميلاد العالم الأمريكى جوناس سالك، حيث قاد جوناس سالك الفريق الأول لاكتشاف لقاح شلل الأطفال، وتم الإعلان عن اكتشاف أول لقاح لشلل الأطفال عام 1952، وفي عام 1988، أطلقت منظمة الصحة العالمية مهمة للقضاء على شلل الأطفال في جميع بلدان العالم ومن خلال هذه المهمة تم التركيز على إعطاء اللقاحات لجميع الأطفال لحمايتهم من هذا المرض واليوم العالمي لشلل الأطفال هو جزء من هذه المبادرة.

وبحسب وزارة الصحة فقد سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006 ، وعلى الرغم من ذلك ، تستمر الوزارة فى القيام بحملات قومية سنوية، لتحسين مناعة الأطفال أقل من خمس سنوات ضد المرض.

شلل الأطفال إذا أصيب به أي طفل يمكن أن يؤدي إلى الشلل. ويحدث هذا غالبًا للأطفال دون سن 5 سنوات، لذلك من المهم جدًا إعطاء جميع اللقاحات للأطفال في الوقت المحدد.

س: ما هو شلل الأطفال؟

ج: ينتج شلل الأطفال عن الإصابة بفيروس شلل الأطفال الذي يؤثر على أعصاب الحبل الشوكي وهذا يمكن أن يسبب الشلل أو حتى الموت وفقا لعيادة كليفلاند الأمريكية، فإن فيروس شلل الأطفال يصيب الحلق أولا ثم الأمعاء.

وبسبب هذا، يتم ملاحظة أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. بعد ذلك، تؤثر العدوى على الدماغ والحبل الشوكي وهو مرض معدٍ، يمكن أن ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر.

س: كيف ينتشر مرض شلل الأطفال؟

-عدم غسل اليدين بشكل صحيح بعد الذهاب إلى المرحاض

-الشرب أو الطبخ بالمياه غير النظيفة

-ملامسة البصق أو اللعاب أو البراز لشخص مصاب

-من السباحة في المياه غير النظيفة

-من أكل الطعام غير النظيف

س: ما هي أعراض شلل الأطفال؟

التهاب الحلق

حمى

صداع

آلام في المعدة

القيء

إسهال

تعب وإرهاق

تصلب الرقبة والظهر

ألم عضلي

صعوبة في تحريك الساقين أو الذراعين

شلل

س: ما هي طريقة الوقاية؟

الطريقة الوحيدة للوقاية من شلل الأطفال هي اللقاح. يتم إعطاء لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم يتم إعطاء قطرات شلل الأطفال لكل طفل أقل من 5 سنوات من العمر علاوة على الحقن.