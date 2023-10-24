شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض صدرية توصى مرضى السدة الرئوية بالانتظام فى العلاج والإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مها غانم أستاذ الأمراض الصدرية بطب أسيوط، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر، والتدرن المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه خلال فصل الشتاء تحدث الكثير من الالتهابات الرئوى لمرضى السدة الرئوية، كما تحدث مضاعفات شديدة لهم.

وتنصح المرضى الالتزام بالعلاج، مضيفة، وأن يتوقف المريض عن التدخين، مع ضرورة الحركة حتى ولو فى المنزل، لأن الحركة تمنع الإصابة بالمضاعفات.

وقالت، إن هذا العام هناك تطعيمات تم إدخالها ويعتبر تطعيم الانفلونزا أساسى، والتطعيم ضد كورونا، وتم التوصية هذا العام باضافة تطعيمات أخرى، موضحة أنه تم وضع بروتوكولات لاستخدام بعض المضادات الحيوية، وتم تحديد أنواع معينة منها لاستخدامها فى علاج الأمراض التنفسية، بحيث يكون لها نتائج إيجابية على المريض، وإذا كان المريض يعانى من نقص فيتامين د، يجب إعطائه له لأن فيتامين يزيد من المناعة .

وأوضحت، أن السدة الرئوية تحدث نتيجة التدخين أو نتيجة التلوث أو الأتربة، مضيفة، أن هناك أنواع للسدة الرئوية، لذلك فالعلاجات تفرق من مريض لآخر، موضحة أإن الأعراض تزيد مع الشتاء و إن الالتهاب الشعبى هو نتيجة الانتكاسات التى تحدث نتيجة السدة الرئوية.

وأشارت إلى أن الالتزام بالعلاج يمنع الانتكاسات الحادة لمرضى السدة الرئوية، مضيفة، إن أهم أعراض المرض عبارة عن بلغم وسعال، وضيق بالتنفس، وتزييق الصدر، والذى يزيد مع دخول فصل الشتاء، موضحة إن السدة الرئوية هو المرض الأساسى، وعلينا منع الانتكاسات الحادة فى المريض المزمن، مؤكدة ، إن الالتهاب الشعبى المزمن أحد درجات السدة الرئوية.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الـ 64 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، وبحضور 11 خبير أجنبى، وبمشاركة أساتذة الامراض الصدرية من مختلف الجامعات، لمناقشة الجديد فى الامراض الصدرية على مدى 3 أيام .



جانب من المؤتمر