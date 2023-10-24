شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين ب12.. هل يكون السبب الخفي للالتهاب المزمن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة وجود صلة قوية بين نقص فيتامين ب 12 والالتهاب المزمن، والذي يرتبط بمجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري واضطرابات التنكس العصبي.

حسب موقع " eurekalert" ، حيث فحص البحث آثار تعميم تركيز فيتامين B12 على مستويات اثنين من علامات الالتهاب الرئيسية في كل من البشر والفئران.

ما هو فيتامين ب 12

من المعروف أن فيتامين ب 12، وهو عنصر غذائي أساسي له أدوار في العمليات الفسيولوجية المختلفة، ومهم للصحة العامة، ويمكن أن يكون نقصه نتيجة لعدم كفاية النظام الغذائي، خاصة في المجموعات النباتية، أو عدم امتصاصه بكفاءة في الجسم.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات، بما في ذلك الاضطرابات العصبية، في حين أشارت الأبحاث السابقة إلى الخصائص المحتملة المضادة للالتهابات لفيتامين ب 12، إلا أن العلاقة الدقيقة ليست مفهومة تمامًا.

تفاصيل الدراسة

قام فريق من الباحثين في إسبانيا بدراسة آثار فيتامين ب 12 على مستويات جزيئين في الجسم يعززان الالتهاب، وبما أن الالتهاب المزمن يرتبط بمجموعة واسعة من الأمراض، فإن فهم كيفية تأثير حالة فيتامين ب 12 على الالتهاب يمكن أن يكون له آثار كبيرة على الوقاية من الأمراض وإدارتها.

استخدمت الدراسة عينات من المشاركين في التجربة، وهي تجربة سريرية كبيرة مقرها في إسبانيا، مصممة لتقييم تأثير النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​على الوقاية الأولية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكشف تقييم مستويات فيتامين ب 12 وتركيزات علامات الالتهاب عن وجود علاقة بين الاثنين.

وجد الباحثين، أنه بشكل عام كلما زاد فيتامين ب 12 لدى الفرد، انخفضت علامات الالتهاب

ولاحظت الدراسة أيضًا نفس العلاقة بين فيتامين ب 12 وعلامات الالتهاب في الفئران، مما يوفر وسيلة قيمة لاستخدام نماذج الفئران للتعمق بشكل أعمق في التجارب.

والمثير للدهشة أن الباحثين لاحظوا أنه على عكس البشر، فإن الفئران لا تصاب بنقص فيتامين ب12 مع تقدم العمر، وقالت الباحثة بالدراسة : "لم نكن نعرف هذا من قبل، وهو ما يطرح احتمال أن دراسة الفئران يمكن أن تساعدنا على فهم كيف يمكننا منع نقص فيتامين ب12 لدى كبار السن".

ويأمل الفريق الآن في استكشاف العلاقة بين فيتامين ب 12 والالتهاب، في سياق حالات محددة عالية الالتهاب، مثل العدوى والسمنة ومتلازمة القولون العصبي.