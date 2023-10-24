للسيدات.. الحمص والعدس أكلات تزود هرمون الاستروجين

القاهرة - سامية سيد - هرمون الاستروجين أحد أهم الهرمونات التى تحافظ على خصوبة المرأة وسلامة المبايض والرحم، وهناك طرق للحصول على الاستروجين من مصادر حيوانية ونباتية غذائية صحية، هذه المصادر تحتوى على كمية جيدة من هذا الهرمون الهام لسلامة وصحة وخصوبة كل إمرأة، ونقص هذا الهرمون مشكلة كبيرة تعزز من إصابة المرأة بالاكائاب والتقلب المزاجى والآلام المختلفة فى الجسم وأثناء الدورة الشهرية وضعف إفرازات المهبل.

ذكر تقرير نشر فى موقع medicinenet الطبى، أن هرمون الاستروجين أحد أهم الهرمونات الأنثوية الهامة والمعززة لسلامة صحة المرأة وخصوبتها، وتابع التقرير موضحا أن هناك مصادر غذائية جيدة يمكن من خلالها الحصول على هذا الهرمون الهام، فهى تعمل على تحفيز انتاج الاستروجين بشكل طبيعى، ومن بينها:

المكسرات أحد أهم مصادر الاستروجين النباتى التى يمكن حصول المرأة منها على نسبة عالية من الاستروجين وبشكل صحى، حفنة فى اليوم منها مفيدة للغاية لكل وظائف الجسم مثل الجوز واللوز والفول السودانى والصنوبر

البذور من المصادر الهامة الاستروجين النباتى أيضا، لا يجب إهمالها فى النظام الغذائى، مثل بذور اليقطين وعباد الشمس

اللبن كامل الدسم من أهم المصادر التى تحفز على إنتاج العرمون الأنثوى الاستروجين، لذا يجب اهتمام المرأة بتناول اللبن كامل الدسم ومشتقاته

البقوليات مثل الحمص والعدس والبازلاء والفاصوليا والهروب كلها تحتوى على الاستروجين لذا يجب الاهتمام بتناولها

الكرنب والسبانخ والبروكللى والقرنبيط والكرفس والكوسة والبصل، كلها تحتوى على نسب مختلفة من هذا الهرمون

كذلك بعض الفاكهة تحتوى على الاستروجين، كالتوت والفراولة والكرز والبلح

وأشار التقرير لأهمية تناول الأطعمة عالية الاستروجين لأنها يعزز الصحة الانجابية للمرأة وصحة العظام والدماغ والمسالك البولية، فضلا عن أنه يخفف من أعراض انقطاع الطمث، فضلا عن الوقاية من هشاشة العظام التى تكثر الإصابة بها بعد انقطاع الدورة الشهرية.