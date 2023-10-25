شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاج الإمساك فى المنزل بطرق بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك أحد أهم الأعراض المرضية التى يعانى منها الكثيرين، فهو عرض فجائى شائع له الكثير من المسببات، ولذا يرغب الجميع فى علاج الامساك فى المنزل بسهولة وبطرق منزلية سهلة.





أسباب الإمساك

ذكر تقرير نشر فى موقع phatmrmeasy الطبى، أن هناك الكثير من أسباب الإصابة بالإمساك من أهمها، الخمول والكسل وعدم تحريك الجسم بالدرجة الكافية، فضلا عن قلة تناول الكم الكاف من المياه على مدار اليوم مما يعزز من جفاف البراز والإصابة بالإمساك، كذلك عدم احتواء النظام الغذائى للشخص على كم كاف من الألياف.

ولابد عند علاج الإمساك أن نكون ملمين بكل أسبابه المحتملة والتى منها تناول الكثير من المسهلات والملينات والاعتماد عليها لفترات طويلة، فضلا عن الحمل، واضطرابات الجهاز الهضمى، واضطراب الغدة الدرقية ومرض باركنسون والتصلب المتعدد، كلها تعد من أبرز أسباب الاصابة بالامساك.





أعراض الإمساك

أعراض الامساك كثيرة، منها صعوبات التبرز، والأم بالبطن، والمغص، الانتفاخ، وحركة الأمعاء المزعجة والمرهقة، البراز يكون متيبسا وجافا.





وذكر التقرير طرق علاج الإمساك فى المنزل، بحيل بسيطة وبأطعمة ومشروبات صحية تساعد على تخفيف حدة الإمساك، ومحاولة تليين البراز، وعلاج الإمساك يكون بتناول الجوافة التى تعتبر ملينا طبيعيا يعزز من حركة الأمعاء ويسهل الإخراج. تناول التمر فى فى الصباح بانتظام من أفضل طرق علاج الإمساك وتنظيم الهضم وزيادة حركية المعدة، ويتبعه شرب كوب من المياه كاملا، فهى طريقة قديمة تهدف إلى علاج الإمساك بطريقة طبيعية، ويمكن أيضا نقع اوراق الغار فى الماء المغلى وشربه لتحسين حركية المعدة. يمكن علاج الإمساك فى المنزل أيضا ببعض الطرق البسيطة والعادات الصحية، مثل تناول كميات كافية من المياه لزيادة ترطيب الجسم وحركية المعدة وتسهيل الهضم، كذلك يمكن علاج الإمساك بتناول الشورية أو الحساء، مع بعض عصائر الفاكهة الطبيعية، وعصير الخضار. يمكن أيضا علاج الإمساك بممارسة الرياضة يوميا فهى تعتبر أفضل العادات الصحية التى تساعد على تحريك الجسم وبالتالى زيادة حركية الأمعاء، ومن يعانى من عدم الحركية بها يكون النشاط والحركة هم علاجا فعالا لها، كذلك يمكن علاج الإمساك من خلال تجنب تناول الأطعمة الغير صحية كالأطعمة المصنعة وغير الطبيعية، فضلا عن الطعام السريع أو الفاست فوود، واللحوم، والطعام المجمد، فكلها تساعد على زيادة حدة الإمساك.

علاج الامساك فى المنزل