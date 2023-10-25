شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى: إصابة السيدات بالأورام الليفية لا يسبب مضاعفات إلا فى حال النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء شحات أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة الأزهر، إن الأورام الليفية هى أورام حميدة تصيب عضلات الرحم، إلا إذا تغير طبيعتها مع مرور الوقت، ويختلف أحجامها من بين 2 ملى إلى 3 سنتى، وأحيانا تصل إلى أكبر من ذلك فى بعض الحالات إلى 15 : 20 سنتى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مضاعفات صحية على الفتيات أو السيدات من تلك الإصابة إلا فى وجود نزيف مهبلى لديهن فقط.

أوضح استشارى النساء، أن الأورام الليفية التى يعانى منها السيدات سوى المتزوجات أو اللاتى لم يسبق لهن الزواج من قبل، يختلف مكانها على حسب أنها موجود داخل بطانة الرحم أو تتواجد على الرحم من الأمام أو الخلف.

أضاف استشارى النساء، أن أسباب الإصابة بالأورام الليفية بنسبة كبيرة غير معلومة حتى الآن، ولكنها تصيب بها السيدات والفتيات فى أى مرحلة عمرية لهم، مشيرا إلى أن مضاعفاتها تعتمد على حسب حجمها ومكانها، لو كان موضع الأورام بطانة الرحم تعانى المرأة من نزيف مهبلى بصفة مستمرة لحين استئصال الورم أو استئصال للرحم بالكامل.

كما أشار أستاذ النساء، إلى أن طرق العلاج للأورام الليفية تختلف على حسب كل حالة على حدة موضحا أن تلك الأورام تسبب مضاعفات صحية للمراة فى حالة حدوث نزيف شديد لدى الفتاة أو السيدة لابد من إزالتها، وطريقة إزالتها تعتمد على حسب مكان تواجدها.

كما أن طريقة العلاج بتعتمد على الحالة الصحية للمريضة وعمرها، وأيضا هل المراة متجوزة من عدمه، واذا كانت متجوزة هل لديها أطفال أما لا، واذا كانت عندها أولاد ولا تحتاج إلى الولادة مرة أخرى فى تلك الحالة يفضل استصال الرحم وليس الورم فقط.

ولا يشكل الورم الليفى أى أضرار على الفتيات التى لم يسبق لهم الزواج الا فى حالة وجوده فى تجويف الرحم فقط لكن لو كان موجود خارج الرحم فذلك لا يشكل عليهن أى خطورة.

الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأورام الليفية كانوا السيدات كبار السن، أما حاليا يصاب بها الفتيات فى عمر الـ16 عاما، وسن 30 عاما، لم تأتى تلك الأورام فى مراحل عمرية معينة للسيدات.