شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض أمراض الكلى عديدة منها التعب المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الكلى دورًا حاسمًا فى الحفاظ على الصحة العامة، وقد يؤدى إهمال صحتها إلى عواقب وخيمة، وعندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، قد تنشأ العديد من المشكلات الصحية، حيث يؤدى تراكم السموم والنفايات فى الجسم إلى مشاكل صحية يمكن أن تؤثر على إيقاع القلب وارتفاع ضغط الدم واختلال توازن السوائل وضغط الدم مما قد يشكل ضغطًا على القلب، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض أمراض الكلى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض أمراض الكلى​التعب المتكرر

من العلامات المبكرة لمشاكل الكلى هو الشعور المستمر بالتعب.

عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السموم فى الجسم هذه السموم المتراكمة يمكن أن تؤدى إلى فقر الدم، وهى حالة تتميز بانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو انخفاض الهيموجلوبين.

يؤدى فقر الدم إلى انخفاض قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم، مما يؤدى بدوره إلى الضعف والتعب المستمر والشعور العام بالإرهاق.

التورم واحتباس السوائل

تساعد الكلى السليمة فى الحفاظ على توازن السوائل والمعادن فى الجسم. عندما لا تكون الكلى فى أفضل حالاتها، فقد لا تتمكن من إزالة الملح والماء الزائد بشكل فعال، مما يؤدى إلى التورم، خاصة فى اليدين والقدمين والكاحلين بسبب احتباس السوائل.

ارتفاع ضغط الدم

تلعب الكلى دورًا مهمًا فى تنظيم ضغط الدم إنها تتحكم فى حجم الدم وتطلق إنزيم الرينين للتحكم فى مستويات ضغط الدم. عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، يمكن أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم، بدوره، يمكن أن يؤدى إلى مزيد من الضرر لكليتيك، مما يخلق دورة خطيرة من المشاكل المتعلقة بالكلى.

​تغيرات فى التبول

تقوم الكلى بتصفية الفضلات من الدم لتكوين البول. لذلك، فإن أى تغييرات فى أنماط التبول يمكن أن تكون مؤشرا قويا على وجود مشاكل فى الكلى. إذا لاحظت أيًا من التغييرات التالية، فقد حان الوقت للانتباه:

-كثرة التبول: زيادة التبول، خاصة أثناء الليل، قد تشير إلى خلل فى وظائف الكلى.

-صعوبة فى التبول: إذا كنت تواجه صعوبة فى بدء التبول، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة فى الكلى.

-دم فى البول (بيلة دموية): قد يشير الدم فى البول إلى حصوات الكلى أو العدوى أو الإصابة.

-البول الرغوي: قد تشير الرغوة المفرطة إلى وجود البروتين فى البول، وهو علامة على تلف الكلى.

​آلام الظهر

يمكن أن يكون الألم المستمر فى أسفل الظهر، فوق الخصر مباشرة، علامة على وجود مشاكل فى الكلى.

يمكن أن تسبب حصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية أو التهاب الكلى عدم الراحة أو الألم فى هذه المنطقة. قد يختلف الألم فى شدته وقد ينتشر إلى الجانبين أو الفخذ.

فقر الدم غير المبرر

تنتج الكلى هرمونًا يسمى الإريثروبويتين، الذى يحفز نخاع العظم على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، فقد لا تنتجان ما يكفى من الإريثروبويتين، مما يؤدى إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وهى حالة تعرف باسم فقر الدم يمكن أن يؤدى فقر الدم إلى الضعف والتعب وشحوب البشرة.

طعم معدنى ورائحة الفم الكريهة

يمكن أيضًا أن يكون الطعم المعدنى الغريب فى فمك أو رائحة الفم الكريهة المستمرة مؤشرًا على مشاكل فى الكلى.

تراكم النفايات والسموم فى مجرى الدم بسبب عدم كفاية وظائف الكلى يمكن أن يؤثر على حاسة التذوق لديك ويؤدى إلى رائحة الفم الكريهة.