شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدى معرفته عن الدوالى بعد الولادة.. وإزاى تحمى نفسك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدوالى من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا المرأة الحامل وحسب ما ذكره موقع verywellfamily فأن دوالى ما بعد الولادة أمر شائع فبعد الولادة العروق فى الساقين غالبًا ما تتمدد وتتوسع، وتصبح أكثر وضوحًا من خلال الجلد.

عندما تعمل أوردتك على النحو الأمثل، فإنها تحتوى على صمامات أحادية الاتجاه تساعد فى الحفاظ على تدفق الدم نحو قلبك.

(قلبك يضخ الدم لشخصين، بعد كل شيء)، وهذا يمكن أن يخلق ضغطًا على الأوعية الدموية، مما قد يضعف الصمامات الموجودة بداخلها، مما يتسبب فى ارتجاع الدم وتجمعه فى عروقك، ويؤدى الضغط المستمر الناتج عن هذا الدعم، إلى جانب الوزن الإضافى لنمو طفلك، من بين عوامل أخرى، إلى تضخم الأوردة فى الأطراف السفلية، مما يجعلها متشابكة ومنتفخة.

ومن المثير للاهتمام أن هناك مشكلة شائعة أخرى يمكن أن تنشأ أثناء الحمل، وهى البواسير، وهى نتيجة لنفس عنق الزجاجة فى الدورة الدموية والتى تحدث فقط فى المستقيم، بسبب الإجهاد أو الإمساك، وليس فى الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

ما هى أعراض الدوالى بعد الولادة؟

أكثر الأعراض وضوحًا لدوالى ما بعد الولادة هو ظهورها، أوردة كبيرة مرتفعة باللون الأزرق الداكن أو الأرجوانى على ساقيك أو كاحليك أو قدميك تبدو متشابكة مع بعضها البعض. قد تسبب إحساسًا ثقيلًا أو خفقانًا أو تشنجًا أو حرقًا فى ساقيك، أو تورمًا وألمًا فى القدمين أو الكاحلين. قد يزداد هذا الانزعاج أيضًا إذا جلست أو وقفت لفترات طويلة من الزمن.

كيف يمكنك علاج الدوالى بعد الولادة؟

بما أن السبب الجذرى وراء الدوالى بعد الولادة هو الضغط، فيجب عليك تركيز جهودك على تخفيف أى متطلبات غير ضرورية على كاحليك وساقيك وقدميك. وهذا يعنى تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة من الزمن، وعدم ارتداء ملابس ضيقة، وكلما أمكن ذلك، رفع قدميك للأعلى سواء كنت جالسًا أو مستلقيًا. إذا كانت الحكة أو الانزعاج مزعجة، يمكنك أيضًا تجربة استخدام كيس ثلج أو كمادة باردة على المناطق المصابة لتقليل التورم.